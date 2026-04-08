Muere querida influencer a los 26 años, tras hablar sobre su problema de alcoholismo

A través de X se dio a conocer que Zepa, una querida influencer japonesa con cerca de medio millón de seguidores en sus redes sociales, murió a los 26 años de edad. La causa del fallecimiento no ha sido aclarada, pero algunos usuarios han relacionado la noticia con los problemas de alcoholismo que había enfrentado abiertamente.

"Disculpen la repentina notificación. Zepa ha fallecido de manera inesperada", dice la última publicación en la cuenta oficial de X de la influencer. "En nombre de la fallecida, me disculpo por esta noticia tan abrupta. El funeral se llevó a cabo únicamente con los familiares".

Muere la influencer japonesa Zepa, días después de hablar sobre alcoholismo

Zepa era una creadora de contenido dedicada a los videos de comedia, moda y estilo de vida, de acuerdo con People. Tenía 1.4 millones de seguidores entre sus cuentas de YouTube, TikTok, X e Instagram. A ella se le relacionaba con una estética conocida como 'Jirai-kei'; surgida en Japón, implica el uso de ropa y accesorios típicamente muy femeninos, además de elementos 'kawaii' contrastados con elementos "amenazantes" u oscuros.

La influencer Zepa también hablaba abiertamente sobre los problemas que enfrentaba con el consumo de alcohol. El 31 de marzo había afirmado que tenía una "dependencia al alcohol". "Al parecer, la esperanza de vida promedio para el alcoholismo es de unos 50 años... Ya he pasado la mitad", escribió también.

De acuerdo con el diario The Sun, la creadora de contenido había confesado anteriormente que llegaba a pensar en quitarse la vida, también hablaba en sus redes sociales sobre problemas familiares y bullying.

Dónde buscar ayuda

En México existen diversos recursos para buscar ayuda si conoces a alguien que esté lidiando con consumo de sustancias o que necesite apoyo para preservar su salud mental. La Línea de la Vida (800 911 2000) ofrece atención personalizada las 24 horas y materiales de apoyo en su sitio web oficial.

