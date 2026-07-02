TERRIBLE ACCIDENTE: Muere ahogado famoso actor mientras exploraba una cueva; tenía 40 años

El ámbito cultural de República Dominicana se encuentra de luto por la muerte de Stuart Ortiz, reconocido actor de teatro que se ahogó mientras exploraba una cueva. Tenía 40 años de edad.

El accidente habría ocurrido el miércoles 1º de julio. Según medios locales, tuvo lugar en la llamada Cueva del Huevo, muy cerca de la famosa Cueva del Indio, en Santo Domingo Este. El intérprete iba acompañado por varias personas, quienes intentaron sacarlo del agua sin éxito. Organismos de rescate han recuperado el cuerpo.

La Dirección General de Bellas Artes de República Dominicana emitió un comunicado para dar condolencias por el deceso. "Se destacaba por una trayectoria artística en crecimiento y por el compromiso con la escena teatral dominicana", dice la publicación. "Su talento y sensibilidad dejaban ver el futuro prometedor que tenía por delante".

El lugar turístico donde ocurrió la tragedia es conocido por su sistema de cuevas con cuerpos de agua cristalina, que visualmente recuerdan a los cenotes mexicanos. Sin embargo, se trata de zonas naturales sin mucha infraestructura y esto implica riesgos de caídas o por la profundidad del agua.

Quién era Stuart Ortiz

El actor de 40 años formaba parte del Teatro Rodante Dominicano, una institución que desde 1959 lleva la cultura a comunidades de toda República Dominicana. Tenía formación teatral por parte de la Escuela Nacional de Arte Dramático.

Stuart Ortiz había participado en puestas en escena como "Aleluya", "Piromancia", "Un sueño azul para morir" y "Salomé, aquí a la sombra". Recientemente había formado parte de la obra "Mansión Herminia", había pasado tan solo un mes de su estreno.

Llegó a tener varias nominaciones a los premios Soberano (antes Casandra) como actor del año; se trata de uno de los galardones más importantes de su país. En redes sociales, Stuart Ortiz acostumbraba promocionar su trabajo en teatro, no solía compartir detalles sobre su vida personal o su cotidianidad.

