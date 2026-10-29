Muere famoso líder de exitosa banda de regional mexicano, de forma INESPERADA; esto se sabe

La música regional mexicana se encuentra de luto luego de que se diera a conocer que Jorge López Cabrera, líder y fundador de "La Mera Mera Banda" ha fallecido a los 47 años de edad,el suceso ocurrió en Arizona, Estados Unidos. La lamentable noticia fue compartida a través de la cuenta oficial de instagram de la agrupación musical, “Con profundo dolor y tristeza nos toca decir Adios a nuestro Hermano, Amigo, Compañero Jorge Lopez Que En Paz Descanse”, fueron algunas de las palabras que el grupo escribió mediante redes sociales.

¿De qué murió Jorge López Cabrera, líder y fundador de "La Mera Mera Banda"?

Sin duda alguna la noticia de la muerte de Jorge López Cabrera ha causado gran conmoción en el gremio musical y artístico. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer el fundador de la agrupación comenzó a presentar complicaciones de salud, de forma repentina. Lamentablemente el hombre tuvo que ingresar a un hospital en donde su estado de salud fue reportado como crítico. Hasta el momento se desconoce qué enfermedad enfrentaba y no se ha revelado la causa oficial de su muerte. Sin embargo, muchas personas han reaccionado con mensajes de condolencias a través de redes sociales.

Despiden a Jorge López Cabrera, líder y fundador de "La Mera Mera Banda" con doloroso mensaje

A través de redes sociales la agrupación "La Mera Mera Banda" compartió un mensaje doloroso para despedir a su líder y fundador. “Hoy su partida deja un profundo dolor en nuestros corazones, pero su luz, su bondad y su alegría vivirán siempre en nuestra memoria. Su vida fue un ejemplo de entrega, generosidad y amor”. Este mensaje fue parte de una imagen en donde se veía una fotografía del fundador de la banda.

Los músicos finalizaron el mensaje enviando su más sentido pésame a toda la familia y desearon que encontrarán consuelo en el amor que los rodea. Los mensajes por parte de seguidores no se hicieron esperar ya que se pudieron leer varios comentarios como “Descansa en paz Jorge”, “Que en paz descanse,pronta resignacion ala familia”, “Que noticia tan triste!!!! Dios me lo reciba en sus brazos!!! D.E.P. chavalon”.

