Cómo hacer adornos navideños con el rollo de papel higiénico que ya no usas

La Navidad parece lejana, pero quedan menos de dos meses para la llegada de una de las fechas más importantes teniendo en cuenta que es un momento para reunirse en familia, compartir una cena agradable y para que lleguen los buenos deseos. A su vez, no puede faltar la decoración en el hogar, como es el caso del armado del árbol de Navidad o el resto de los adornos y en caso que tengas rollos de papel higiénico viejos que ya no usas, y estamos hablando del cartón.

No hay dudas que la Navidad es la fecha más esperada por todos, y es que más allá de poder compartir con familia, todos aprovecharán para decorar el hogar, con el armado del árbol de Navidad, que forma parte de la tradición, la iluminación con las luces de navidad y los respectivos adornos que no pueden faltar en todo el árbol, como coronas, y otras figuras.

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Si bien quedan poco menos de dos meses de la llegada de la Navidad, hay muchas tiendas que están exponiendo los adornos navideños en sus góndolas y hay quienes están comenzando a comprar para no dejar todo a último momento. Pero, si no tienes ganas de gastar dinero, tienes que saber que puedes hacer adornos caseros con rollos de papel higiénico, específicamente con los cartones y así los podrás reutilizar.

Materiales para estos adornos caseros de Navidad

Rollos de cartón de papel higiénico o papel de cocina

Pintura acrílica roja

Rotulador acrílico blanco

Rotulador acrílico dorado

Papel de regalo

Cola de barra para papel

Cuerda

Bolitas o abalorios

Pinceles

Tijeras

Cómo hacer adornos navideños con rollos de papel higiénico