Cómo hacer adornos navideños con el rollo de papel higiénico que ya no usas
No es necesario que gastes dinero en adornos, sino que podrás reciclar estos elementos.
La Navidad parece lejana, pero quedan menos de dos meses para la llegada de una de las fechas más importantes teniendo en cuenta que es un momento para reunirse en familia, compartir una cena agradable y para que lleguen los buenos deseos. A su vez, no puede faltar la decoración en el hogar, como es el caso del armado del árbol de Navidad o el resto de los adornos y en caso que tengas rollos de papel higiénico viejos que ya no usas, y estamos hablando del cartón.
No hay dudas que la Navidad es la fecha más esperada por todos, y es que más allá de poder compartir con familia, todos aprovecharán para decorar el hogar, con el armado del árbol de Navidad, que forma parte de la tradición, la iluminación con las luces de navidad y los respectivos adornos que no pueden faltar en todo el árbol, como coronas, y otras figuras.
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Si bien quedan poco menos de dos meses de la llegada de la Navidad, hay muchas tiendas que están exponiendo los adornos navideños en sus góndolas y hay quienes están comenzando a comprar para no dejar todo a último momento. Pero, si no tienes ganas de gastar dinero, tienes que saber que puedes hacer adornos caseros con rollos de papel higiénico, específicamente con los cartones y así los podrás reutilizar.
Materiales para estos adornos caseros de Navidad
- Rollos de cartón de papel higiénico o papel de cocina
- Pintura acrílica roja
- Rotulador acrílico blanco
- Rotulador acrílico dorado
- Papel de regalo
- Cola de barra para papel
- Cuerda
- Bolitas o abalorios
- Pinceles
- Tijeras
Cómo hacer adornos navideños con rollos de papel higiénico
- Decorar los rollos de cartón y podrás pintarlos de rojo o forrar con papel de regalo
- Dibujar las formas sencillas con el rotulador blanco y dorado; como círculos, rayas, corazones
- Elaborar las estrellas, cortando tiras de 2 cm, introducir unas tiras dentro de otras, crenado algo parecido a una estrella con volumen y podrás aplicar un poco de pegamento en barra para fijarlas
- Introducir una cuerda para colgar los adornos y una bolita de madera a modo decorativo y ya tendrás los adornos navideños listos para colgar
@todoarteconruby 🎄💫 “No imaginas lo que puedes crear con algo que ibas a tirar a la basura…” 😱✨ Este adorno navideño está conquistando corazones porque no solo embellece tu árbol, también te conecta con la verdadera magia de la Navidad: crear con tus propias manos, reciclar con propósito y darle valor a lo sencillo. 🌟💚 #RollosDePapelHigiénico #AdornosNavideños #ManualidadesNavideñas #DecoraciónNavideña #DIYNavidad ♬ Christmas standard song - 3KTrack