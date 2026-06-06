Muere famosa actriz de televisión de forma INESPERADA; fue uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica

El medio del espectáculo se vistió de luto luego de una irreparable pérdida, esto debido a que el pasado 02 de junio del presente año se anunció el fallecimiento de la actriz uruguaya Julieta Denevi quien tenía solo 48 años de edad. La información se dió a conocer a través de redes sociales en donde muchas personas expresaron su gran tristeza.

¿Cómo se confirmó la muerte de la actriz Julieta Denevi?

Fue a través de facebook que Gabriela Barboz, prima de la reconocida artista, confirmó el sensible fallecimiento de la estrella de televisión. “Hoy la tristeza me invade nuevamente, se fue mi prima Julieta .Nos criamos como hermanas, la vida la llevó a la banquina. Le ayudé mientras se dejó ayudar. Me duelen los recuerdos" fueron las palabras que acompañaron la publicación. Hasta este momento se desconoce la causa que originó la muerte de la actriz, sin embargo, de acuerdo con información revelada, Julieta padeció cáncer de útero, una enfermedad que le fue detectada en 2019 misma que la obligó a dejar de lado su trabajo. Por otro lado, también se enfrentó a una fuerte lucha contra el alcoholismo, situación que hizo pública en diversas entrevistas.

¿Quién era Julieta Denevi?

Julieta Denevi fue una reconocida actriz, modelo, bailarina y productora de televisión uruguaya, hija del director y actor Jorge Denevi y de la actriz Mary Da Cuña. Fue famosa por haber participado en los programas de televisión "Plop!" y "Cacho Bochinche", unos de los más destacados de Uruguay. También debutó en las artes escénicas en donde se desempeñó como maestra de actuación compartiendo conocimientos sobre la disciplina artística. Por otro lado, trabajó a lado de Diego Delgrossi, reconocido cctor y profesor uruguayo.

Por otro lado, en la obra autobiográfica “Humor, tacos altos y labios rojos” se encuentra plasmada información sobre su vida en donde se tocan temas como relacionados a las adicciones, maternidad y salud mental, en dicho trabajo la actriz utilizó el humor para hablar de aspectos sensibles y muy personales que vivió.”Qepd!! Muy talentosa…muy joven”, “Qué inmensa pena!!”, “Descansa en paz”, “Fuerza a la familia y amigos”, “Besos al cielo”, son solo algunos de los comentarios que han hecho algunos usuarios en redes sociales luego del anuncio de la muerte de la reconocida actriz.