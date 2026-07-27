Cómo maquillar la mirada para que se vea impactante y profunda de noche: paso a paso

Un maquillaje de ojos bien realizado puede transformar por completo la expresión del rostro, ya que aporta profundidad, intensidad y convierte la mirada en el centro de atención. La clave para conseguir una mirada impactante de noche está en combinar correctamente las sombras, el delineado y la máscara de pestañas, logrando un acabado elegante, sofisticado y favorecedor.

¿Cómo maquillar la mirada para que se vea impactante y profunda de noche?

Los expertos en maquillaje coinciden en que una mirada profunda no depende únicamente de utilizar sombras oscuras, sino de difuminar correctamente cada producto y crear dimensión. Antes de comenzar, es importante preparar el párpado con un primer o un poco de corrector para mejorar la duración del maquillaje y potenciar la intensidad de los colores . Así lo explica Maybelline en sus recomendaciones para maquillaje de ojos.

El primer paso consiste en aplicar una sombra de transición en el pliegue del ojo utilizando un tono café claro o topo. Este color funciona como base para difuminar el resto de las sombras y crear un efecto degradado que aporte profundidad sin dejar líneas marcadas.

Prepara los ojos para maquillar la mirada. |(ESPECIAL/CANVA)

Después, aplica una sombra más intensa en la esquina externa del párpado con tonos como café oscuro, ciruela, gris o negro. Difumina cuidadosamente hacia el centro del ojo para conseguir un acabado uniforme que haga que la mirada luzca más intensa y sofisticada .

con tonos como café oscuro, ciruela, gris o negro. Difumina cuidadosamente hacia el centro del ojo para conseguir . A continuación, coloca una sombra luminosa en el centro del párpado o en el lagrimal para crear un contraste que aporte dimensión. Los acabados satinados o con un ligero brillo ayudan a captar la luz , haciendo que los ojos se vean más grandes, expresivos y con mayor profundidad.

para crear un contraste que aporte dimensión. , haciendo que los ojos se vean más grandes, expresivos y con mayor profundidad. Para finalizar, aplica varias capas de máscara de pestañas desde la raíz hasta las puntas para conseguir mayor volumen y longitud. Si buscas un maquillaje de noche más llamativo , puedes complementar el look con pestañas postizas de acabado natural para potenciar aún más la intensidad de la mirada.

para conseguir mayor volumen y longitud. , puedes complementar el look con pestañas postizas de acabado natural para potenciar aún más la intensidad de la mirada. Otro truco para conseguir una mirada profunda y un maquillaje de efecto profesional es delinear la línea superior de las pestañas con un lápiz o delineador negro, difuminándolo ligeramente para suavizar el acabado. Este paso aporta mayor densidad visual a las pestañas y resalta la forma natural de los ojos. Esta técnica también forma parte de las recomendaciones de Cosméticos Vogue.

¿Qué errores debes evitar al maquillar la mirada de noche?

Uno de los errores más comunes es aplicar demasiada sombra oscura en todo el párpado, ya que esto puede hacer que los ojos se vean más pequeños y que el maquillaje pierda dimensión. Lo ideal es equilibrar los tonos oscuros con puntos de luz estratégicamente colocados, tal como recomienda Glamour.

Maquillar la mirada de noche para que luzca natural.|(CANVA)

También conviene evitar delineados demasiado gruesos o poco definidos, especialmente si tienes ojos pequeños. Un trazo fino, preciso y bien difuminado suele favorecer más la mirada, además de aportar un acabado elegante sin endurecer las facciones, indica Glamour.

Otro aspecto fundamental es difuminar correctamente cada producto antes de aplicar el siguiente. Un buen difuminado elimina las líneas marcadas, integra los colores y consigue un maquillaje mucho más profesional, logrando que la mirada luzca intensa, profunda y perfecta para cualquier evento o salida nocturna.