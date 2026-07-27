Quién fue Nacho Cadena, el reconocido Chef mexicano al que Ixdit le dedicó su platillo en MasterChef 24/7

El domingo de eliminación de MasterChef 24/7 del 26 de julio estuvo lleno de momentos emocionantes. Uno de ellos fue la presentación que hizo Ixdit de un platillo que llevó por nombre "Nacho Cadena", en honor a un Chef mexicano que era experto en fusionar gastronomía francesa y mexicana, por lo que se basó en una de sus preparaciones preferidas para crear la receta que le dio el pase al top 12 de la cocina más famosa de México.

¿Quién fue Nacho Cadena? Todo sobre el padre del Chef Poncho Cadena al que se le rindió honor en MasterChef 24/7

Ignacio Cadena Beraud, mejor conocido como Nacho Cadena, fue un Chef y empresario mexicano. Nacido en Hermosillo Sonora, fue el fundador del restaurante "La Leche" y tenía una clara visión sobre los negocios. Es el padre del Chef Poncho Cadena, al que heredó su pasión por la cocina y del que el juez de MasterChef 24/7 siempre dijo sentirse más que orgulloso.

El Chef Nacho Cadena fue el padre de Poncho Cadena de MasterChef 24/7|Instagram. @donponchocadena

Al igual que su hijo, pasó de los fogones a la televisión y don Nacho Cadena era conductor de un programa culinario en un canal local de Puerto Vallarta. Murió en marzo del 2020, pero su legado sigue latente en la gastronomía y todos los que admiraron su trayectoria, justo como demostró Ixdit, quien inspiró su platillo en este personaje.

Así reaccionó el Chef Poncho Cadena al platillo que Ixdit le dedicó a su papá en MasterChef 24/7

Desde el momento en el que el Chef Poncho Cadena escuchó que la receta de Ixdit estaba inspirada en una de las preferidas de su padre, dejó ver su curiosidad por descubrir si los sabores realmente le recordarían a una de las personas más importantes en su vida. Por lo que luego de probar y verificar los sabores junto a la técnica, el implacable juez de MasterChef 24/7 felicitó a la cocinera por su desempeño y le dio las gracias por este gesto.

"Primero, te agradezco muchísimo. Es una muy buena interpretación de un platillo favorito de mi papá. Están los sabores de la cocina clásica, me gusta la textura del puré aunque sea ligera. Estás dándole una buena presentación a un platillo rústico de la cocina francesa, pero con unos toques de modernidad. Hay mucho sabor, muchísimas gracias", expresó emocionado.

El Chef Poncho Cadena se emocionó con la receta que Ixdit inspiró en su padre|ESPECIAL

Esta opinión fue respaldada por Zahie Téllez y Adrián Herrera, que coincidieron en que el platillo que Ixdit hizo en honor al Chef Nacho Cadena estaba muy bien ejecutado. De modo que al final de las deliberaciones finales, le dieron un lugar en el balcón como una de las integrantes del top 12 de MasterChef 24/7 y Emmanuel fue el eliminado.