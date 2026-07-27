Peso Pluma protagoniza ‘pelea’ con aficionados de Cruz Azul tras derrota de Toluca

Peso Pluma disfruta mucho del futbol, y este fin de semana asistió al partido entre Cruz Azul y Toluca para apoyar a su equipo favorito. Sin saberlo, se convirtió en uno de los protagonistas de la noche, luego de que, durante el encuentro, el cantante se vio envuelto en un divertido intercambio de palabras con los seguidores de La Máquina tras la derrota de su equipo.

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¿Qué pasó con Peso Pluma en el juego del Cruz Azul vs. Toluca?

Resulta que el cantante fue captado en las gradas del estadio en Carson, California, donde presenció el triunfo de Cruz Azul por 3-1. Los aficionados que lo vieron presente en el juego de inmediato comenzaron a lanzarle bromas por la derrota de su equipo. El momento se volvió viral porque, en lugar de molestarse, se lo tomó con humor, lo que lo hizo viral en redes sociales.

Así fue el momento entre Peso Pluma y la afición celeste

Luego del silbatazo final, varios seguidores de Cruz Azul reconocieron al intérprete y comenzaron a celebrar frente a él. Peso Pluma les sonrió y los invitó a brindar. Un aficionado aceptó el vaso de cerveza del cantante y se lo terminó entre gritos de emoción del cantante. Las bromas y comentarios continuaron y, para finalizar con el momento, Peso Pluma señaló que el Toluca había metido un golazo para luego retirarse del lugar. Aquí te dejamos el momento:

¿A qué equipo le va Peso Pluma?

Aunque en esta ocasión acudió para apoyar al Toluca, en distintas ocasiones ha sido visto con camisetas de otros clubes. Esto deja en claro que Peso Pluma es un fanático del deporte y la ropa deportiva; sin embargo, nunca se ha confirmado públicamente cuál es su escuadra favorita. Lo que sí es seguro es que la actitud del cantante en una justa deportiva como esta habla muy bien de él y su personalidad, motivo por el cual hoy se le celebra y se viraliza en redes sociales.