5 peinados para niñas fáciles y bonitos para el regreso a clases 2026

El regreso a clases 2026 se acerca un poco más, por lo que ya es momento de empezar a preparar todo para evitar retrasos. No solo hay que preparar útiles y uniformes, también debemos alistar los peinados que usarán las niñas.

Si no quieres batallar haciendo looks muy complicados, te detallaremos 5 opciones que debes hacer, que son fáciles y bonitos.

5 ideas de peinados para niñas fáciles y bonitos

Cuando tenemos niñas en casa, queremos que tenga un buen regreso a clases 2026, dándole todo lo necesario para que esté lista para su aprendizaje. Un punto importante en su preparación, son los peinados que le vamos a hacer, con la finalidad de que se vea bien y se sienta cómoda con su melena. Si todavía no sabes qué hacer, no temas, estos son los 5 looks fáciles y bonitos que les puedes hacer:

Coleta alta con pasadores

Si no quieres que tu pequeña regrese a casa con el pelo enredado, entonces opta por hacerle una coleta alta; recuerda aplicar un poco de fijador para que los "baby hairs" se queden en su lugar y, para darle un toque más lindo, añade pasadores con decoraciones. Incluso, puedes agregar un poco de glitter encima.

Coleta estilizada para pelo largo

Realiza una coleta media, y sujétala con ayuda de una cinta de pelo. Del mechón que tiene, realiza dos pequeñas trenzas; del mechón que tienes suelto, vas a sujetar las trencitas al pelo con ayuda de unas ligas.

Fleco estilizado

Al momento de hacerte una coleta alta, deja un mechón suelto adelante; a la coleta de caballo, agrégale un moño rojo. Mientras que el pelo que dejaste por enfrente, adhiérelo con pasadores y con un poco de fijador para que tenga un aspecto más sofisticado.

Media coleta con moños

Realiza una media coleta normal, y a la coleta que le queda la vas a estilizar con un moño de su color preferido. Para lograr un aspecto más llamativo, puedes hacer una trenza con la coleta que sobró.

Peinado tipo "Jazmín"

Otra gran opción es hacer el look de la princesa "Jazmín", para ello hay que hacer dos coletas bajas y, a lo largo de cada una de ellas, colocar algunas cintas. El espacio de pelo que nos quede entre las ligas, lo vamos a jalar un poco a los lados para hacer ese aspecto esponjado.