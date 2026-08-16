Fofo Márquez sube video desde su habitación y sorprende a sus seguidores: ¿ya salió de prisión?

La publicación de un video de Fofo Márquez en sus redes sociales donde aparece en su habitación con total normalidad causó preocupación entre los usuarios. Para tu tranquilidad te informamos que el influencer no ha salido de prisión. La confusión surge de un video viejo, el cual fue publicado de nueva cuenta en sus redes sociales. Lo que significa que no ha recuperado su libertad. Actualmente, Rodolfo “Fofo” Márquez permanece en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, donde cumple una sentencia de 17 años y 6 meses.

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¿Por qué Fofo Márquez aparece otra vez en su cuarto?

En las redes sociales del Fofo Márquez apareció un “room tour”, en el que un creador muestra diferentes espacios y objetos de su habitación. Al verlo, de inmediato la gente en redes sociales lo interpretó como una grabación reciente.

¿Fofo Márquez ya recuperó su libertad?

Para tranquilidad de muchos, la publicación no significa que el influencer haya podido regresar a su casa. De hecho, se trata de material viejo que ahora se reutiliza en sus redes. Por el momento, Fofo Márquez continúa privado de su libertad y no existe una confirmación oficial de que haya salido del penal de Barrientos.

¿Por qué sus redes sociales siguen activas?

La actividad constante que muestran sus redes genera dudas en muchas personas, sobre todo su cuenta de Facebook, que es la más activa. Actualmente, sus cuentas solo sirven como página de entretenimiento y memes, más que como un perfil personal. Se cree que esto se hace para conservar una posible fuente de ingresos.

¿Por qué está en prisión?

El influencer fue declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa y recibió una condena de 17 años y 6 meses. Bajo esos cargos es difícil que el influencer salga próximamente, lo cual refuerza que, si lo ves en redes sociales, es muy probable que sea uno de sus videos antiguos.