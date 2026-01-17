Muere de manera trágica actriz infantil que marcó una generación en Nickelodeon

Kianna Underwood es la actriz infantil de Nickelodeon que falleció de manera trágica la tarde del viernes 16 de enero al ser atropellada por una camioneta que transitaba en el barrio Brownsville en Brooklyn, Nueva York, y que la arrastró aproximadamente una cuadra. El responsable huyó del lugar, por lo que se desconoce su paradero. Muere a los 49 años querido actor: Apareció en algunas de las telenovelas, series y películas latinas más vistas.

De acuerdo con medios internacionales, el cuerpo de Kianna quedó tendido en la intersección de Osborn Street y Pitkin Avenue con heridas de consideración. Sin embargo, los paramédicos nada pudieron hacer, ya que no contaba con signos vitales, por lo que confirmaron su deceso.

El responsable se dio a la fuga y es momento que se desconoce su paradero, aunque las autoridades ya investigan el caso de la actriz que marcó una generación al formar parte del elenco de la serie de televisión “All That” de Nickelodeon.

Ella era Kianna Underwood, la actriz que murió

La actriz de 33 años se dio a conocer cuando tenía alrededor de 13 años cuando formó parte del elenco de la serie “All That” de Nickelodeon en su última temporada, en la que salió a cuadro en 7 episodios, allá por el año 2005.

Aunque su andar detrás de las cámaras inició cuando tenía 6 años al formar parte de la película “The 24 Hour Woman”, para después integrarse a la gira musical de “Hairspray”, basada en la película homónima de 1988, dirigida por John Waters. Incluso, en mayo de este 2026 se estrenará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, Argentina.

Underwood también incursionó en series animadas al darle voz al personaje Fuschia Glover de “Little Bill”. Asimismo, interpretó a Dakota en la película “Santa Baby”. En su vida privada se desconoce si estaba casada o tenía hijos.