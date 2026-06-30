Deliciosa receta botanera de Julio de MasterChef 24/7 para disfrutar el partido de México: es saludable y sencilla

Julio, uno de los cocineros más populares de MasterChef 24/7 , publicó en sus redes sociales una receta botanera con un intenso toque de picor y un ingrediente exótico que la vuelve simplemente adictiva y deliciosa... ¿qué te parece si la preparas para el juego entre México y Ecuador del Mundial 2026?

¿Cómo hacer una lechuga enchilada al estilo de Julio, cocinero de MasterChef 24/7?

A través de su cuenta de Instagram, Julio nos mostró cómo una simple lechuga puede convertirse en una delicia botanera con unos cuántos ingredientes, ¡toma nota de lo que necesitas!:

Una lechuga completa lavada y desinfectada

Bastante limón

Chile en polvo

Dulces picantes y gomitas al gusto para adornar

Sal

Salsa negra y roja picantes

Un puñito de chapulines pulverizados para el toque exótico

La preparación de la lechuga enchilada es bastante simple, pues sólo debes cortar la lechuga en una cuadrícula (sin que pierda su forma), agregarle el limón, chile en polvo, los dulces y las gomitas, las salsas negra y roja, coronar con chapulines y bañar de nuevo en salsa picante.

¿El resultado? Una botana sabrosa, picosita, fresca y con un toque de proteína que sin duda se convertirá en una excelente opción para disfrutar del encuentro mundialista de este martes 30 de junio.

¡Anímate a preparar esta botana que logró acumular más de 2 mil Me Gusta, así como toda clase de comentarios, en el Instagram de Julio, estamos seguros de que te encantará!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.