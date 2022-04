Así reaccionó la familia Aguilar tras polémica de Ángela.

Leonardo Aguilar rompió el silencio de lo que sucedió con su hermana.

Leonardo Aguilar rompe el silencio y revela cómo se vivió al interior de su familia lo sucedido con su hermana Ángela al destaparse el romance que sostuvo con el compositor Gussy Lau.

Además de dar el espaldarazo a su hermana menor, el joven cantante y compositor revela el aprendizaje que le dejó esta experiencia.

“Es mi hermana chiquita, la quiero muchísimo y definitivamente estamos más cercanos que nunca, más sólidos porque seguimos creciendo. Lo único que digo siempre es que estoy del lado de Ángela, yo soy equipo Ángela, siempre. Lo que más aprendí de esta experiencia es que hay que tener cuidado y decir solamente lo que se tiene que decir, cuidarse lo más posible porque hay gente que solo quiere fregar”, declaró a Ventaneando.

“Me di cuenta de lo chafa que es la gente. No habló de nadie en particular, habló en general porque nosotros sí sabemos diferenciar entre el trabajo y la vida personal, pero la gente no. Así que todo el mundo se hacen los perfectos, pero como no tienen 10 millones de seguidores nadie les dice nada”, continuó.

Leonardo muestra su apoyo a Ángela Aguilar

Leonardo asegura que el incidente no ha hecho más que reforzar la unión familiar de los Aguilar.

“Siempre hemos tenido ese apoyo, siempre hemos estado unidos y estado juntos. Siempre hemos entendido qué se trata de farándula y qué es real, así que le mando mucho amor a Ángela antes de esto y después de esto. Le tocó a Ángela, pero han pasdo cosas que pueden ser difíciles en familia, cosas privadas, siempre nos acercamos y estamos juntos”, dijo a este programa.

Y compartió cómo la pasó en el viaje que su familia hizo a París, justo a unos días del escándalo.

“Al principio nadie sabía que nos ibamos a ir, el viaje se planeó dos días antes de que pasara, pero estuvo increíble y me encantó. Regresé obsesionado con aprender a hablar francés”, concluyó.

