ÚLTIMA HORA: Muere José Bisbal, padre de David Bisbal y excampeón de boxeo en España

Se acaba de confirmar el lamentable fallecimiento de José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal y excampeón de España de boxeo, quien falleció en Almería a los 84 años. Se sabe que durante varios años sufrió los estragos de la enfermedad de Alzheimer. La noticia fue confirmada por el propio artista, que dejó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, las cuales estaban acompañadas de fotos de su padre. Sus palabras han generado ya miles de reacciones y muestras de cariño hacia el cantante y su familia por parte de los fans.

También te puede interesar: Muere famoso cantante tras 8 semanas de un fatídico diagnóstico

José Bisbal, padre de David Bisbal y un campeón dentro y fuera del ring

Muchos no sabían, pero el padre del cantante era toda una bala arriba del ring. José Bisbal nació un 1 de diciembre de 1941 y en España se convirtió en uno de los nombres más importantes del boxeo en Almería. Su nombre trascendió en la historia del boxeo de aquel país, pues fue el primer boxeador de la provincia en conquistar el campeonato nacional que logró conseguir en siete ocasiones.

|Crédito: Instagram @davidbisbal

La trayectoria de José Bisbal en el boxeo

La trayectoria de José Bisbal fue notable. Logró 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates. Fue una figura que logró combatir en el extranjero, donde destacan sus presentaciones en Suecia, algo que en su época no era común para los peleadores españoles. Sin embargo, más allá de los títulos, David Bisbal asegura que su disciplina y espíritu de lucha influyeron profundamente en su formación tanto personal como profesional.

El emotivo mensaje de despedida de David Bisbal

El cantante compartió una serie de fotografías de su padre en sus años de boxeador y escribió un mensaje que conmovió a todos sus seguidores. “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador,

ganando todos los combates en el cielo.”

¿Qué padecía José Bisbal, padre de David Bisbal?

En entrevistas recientes, David Bisbal ya había hablado abiertamente sobre el Alzheimer que padecía su padre. Reveló que la enfermedad avanzó hasta el punto de no poder reconocerlo. Sin embargo, el cantante resaltaba que algo que su padre no podía perder era su sonrisa y momentos de tranquilidad, algo que valoraba profundamente.

