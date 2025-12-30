Muere querida actriz de forma repentina: aseguran que una serie en donde participó ‘está maldita’

La actriz Melanie Watson murió a los 57 años , dejando un hueco en la industria del cine y la televisión. La triste noticia fue confirmada por su familia a través de un desgarrador mensaje, mientras se avivaban los rumores de que una de las series en las que participó estaba “maldita”.

El inesperado deceso ocurrió el viernes pasado en Colorado Springs, según reveló su hermano, Robert Watson, al portal TMZ.

Tras el anuncio, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre cómo “la maldición” de la serie Blanco y Negro, en la que Watson participó, podría estar relacionada.

Pero, ¿por qué dicen que Blanco y Negro está maldita? Resulta que varias tragedias han rodeado a quienes formaron parte de esta sitcom de los años 80. Con la muerte de Dana Plato, quien falleció en 1999 a los 34 años por una intoxicación por fármacos, esta teoría se intensificó.

Además de Watson y Plato, Gary Coleman también sufrió un destino trágico: murió en 2010 a los 42 años por una hemorragia cerebral, luego de haber sufrido una caída accidental.

Dixie Carter, Conrad Bain, Charlotte Rae, Nerd Volz y Mary Ann Mobley, quienes también formaron parte del elenco, fallecieron años después, informó Clarín.

¿De qué murió la actriz Melanie Watson?

Melanie Watson murió tras una complicación de salud derivada de problemas de sangrado provocados por la osteogénesis imperfecta, enfermedad que padecía desde su nacimiento

Melanie Watson murió a los 57 años.|(ESPECIAL/X)

¿Quién era la actriz Melanie Watson?

Melanie Watson fue una actriz nacida en California, Estados Unidos, que alcanzó la fama por su papel de Kathy Gordon en la serie Blanco y Negro. Según IMDb, la actriz estuvo casada con Robert Bernhardt de 1994 a 1996.