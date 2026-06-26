“La comedia está de luto": Confirman la muerte de querido comediante junto a su familia tras los terremotos en Venezuela

Esta semana la naturaleza hizo cimbrar la tierra alrededor del mundo, pues se registraron al menos 6 terremotos a nivel global, siendo Venezuela el país donde dos de estos tuvieron mayor impacto, generando grandes daños y lamentablemente muchas pérdidas humanas.

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Lamentablemente, este viernes se confirmó la muerte de uno de los comediantes más queridos de Venezuela, pues se trata de Jair Orquendo, una de las figuras que había trabajado fuertemente para hacerse de un nombre en el mundo del entretenimiento.

Muere querido comediante y creador de contenido tras terremoto en Venezuela

Fue a través de un posteo en redes sociales del comediante conocido como El Rojo Juan que Jair Oquendo había partido tras los terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio pues despidió a su amigo y colega con unas emotivas palabras:

“Siento un dolor profundo al tener que escribir estas palabras. Nuestro amigo, colega y hermano, junto a su familia —su padre, su hermana y su mamá—, no lograron sobrevivir a esta tragedia. La comedia está de luto. Tuvo sus tres últimas grandes presentaciones por todo lo alto, cosechando aplausos y demostrando la calidad de comediante que ya era”, siendo esta parte de la despedida a un amigo y colega que partió de manera trágica junto a su familia.

Fue así como El Rojo Juan dejó ver un poco de lo que se vive en Venezuela hoy en día tras los terremotos que han consternado al mundo entero.

Fue justamente horas antes de los terremotos que Jair Oquendo compartió su última publicación en redes donde se dejó ver parte de su crisma y humor con el que llegaba a todo el país:

¿De cuántos grados fue el terremoto de Venezuela?

De acuerdo con los primeros reportes, se ha informado que se trataron de dos sismos distintos, que el primero tuvo una magnitud de 7.2° en escala Richter y el segundo con diferencia de 39 segundos de 7.5°, siendo devastador para la región.

De momento, la cifra de personas no localizadas es un misterio y a dos días de este suceso el número de personas fallecidas sigue en aumento.