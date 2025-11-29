Muere Raquel Escalante, conductora de TV Azteca

En la noche de este viernes 28 de noviembre, desde la cadena de televisión TV Azteca Guate, dieron a conocer la lamentable noticia de que su querida colaboradora Raquel Escalante, había muerto.

La joven se había destacado por su trabajo en el programa "Qué chilero fin de semana" y también se desempeñó como modelo, faceta que la llevó a participar en eventos internacionales.

TV Azteca Guate, utilizó las redes sociales para emitir un mensaje con el objetivo de darle el último adiós a la conductora que tan solo tenía 28años de edad. Sus fanáticos han quedado consternados ante tan triste noticia.

"La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio", se lee en el mensaje.

¿De qué murió Raquel Escalante?

Luego de que TV Azteca Guate diera a conocerla muerte de la joven conductora de televisión de 28 años, Raquel Escalante, los fanáticos le dieron el último adiós pero también comenzaron a preguntar la causa del fallecimiento de la conductora.

En el año 2024, Raquel Escalante utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que padecía cáncer. Este enfermedad fue la que terminó por quitarle la vida con tan solo 28años de edad. En su Instagram se podía ver fotos de ella mientras luchaba con este padecimiento.

Raquel Escalante compartió el 4 de febrero de este año, unas fotografías en el marco del Día Internacional del cáncer. Aquel día sus compañeros y fans le desearon una pronta recuperación, pero lamentablemente falleció este 28 de noviembre.

¿Quién era Raquel Escalante, conductora de TV Azteca?

Raquel Escalante se había consagrado como una famosa conductora de televisión y modelo que había conseguido su fama por el trabajo que realizó en TV Azteca Guate.

La conductora se destacó en el programa de televisión "Qué chilero fin de semana". En su faceta como modelo participó en los eventos internacionales "Miss CityTourismWorld2017" y "MissTourismWorld".En 2021 fue coronada como Miss Guatemala Intercontinental.

