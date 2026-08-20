Muere famosa niña violinista que tocó en el Vaticano, a los 9 años

El ámbito de la música a nivel internacional le está diciendo adiós a Romina Rivera Cruz, niña violinista que era considerada un prodigio e incluso llegó a tocar en la Ciudad del Vaticano. La pequeña de 9 años, originaria de Venezuela, murió hace unos días, presuntamente a consecuencia de la fibrosis quística que padecía.

El Sistema de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Venezuela confirmó su fallecimiento el 16 de agosto, de acuerdo con People. "Recordaremos siempre tu sonrisa, tu amor por el arte y tu brillante talento", dice parte del obituario.

La escuela donde Romina estudiaba, Unidad Educativa Colegio Parroquial Nuestra Señora del Pilar, también le dedicó un mensaje en redes sociales. "En estos momentos de indescriptible dolor, expresamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a sus padres, familiares, compañeros de clase y docentes", dice el comunicado. "Tu luz y recuerdo permanecerán siempre en las aulas y en el corazón de quienes te conocieron".

Su profesor de Lenguaje Musical, Juan Beneditto, declaró al medio local Portuguesa Reporta que era una niña alegre, activa y encantadora. "Cuando ella tenía seis años sostuvo una conversación profunda conmigo, inusual para una niña. Sabía que podía morir en cualquier momento, por eso vivía solo el hoy. Era totalmente espontánea, estaba consciente de que la vida era un regalo".

Quién era Romina Rivera Cruz, la niña violinista prodigio de Venezuela

Gracias a su talento, disciplina y virtuosismo, Romina Rivera Cruz logró ingresar a la fila de primeros violines de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela. El evento más representativo del que formó parte fue en el marco de la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández y la monja Carmen Rendiles; ahí, interpretó un solo de la obra "Danzón", del mexicano Arturo Márquez.

La niña vivía con una condición llamada fibrosis quística. De acuerdo con MedlinePlus, esta enfermedad hereditaria y potencialmente mortal provoca la acumulación de moco espeso en pulmones, tubo digestivo y otras partes del cuerpo.