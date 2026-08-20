Encontrar ‘bolitas’ blancas debajo de los ojos: qué significa y por qué no debes intentarlas exprimir

Encontrar “bolitas” blancas debajo de los ojos puede resultar desagradable y causar preocupación, especialmente cuando te estás maquillando, pero esto tiene una explicación médica. Se trata de una pequeña protuberancia en el párpado o debajo de los ojos conocida como quiste de milium. En la mayoría de los casos , es una pequeña formación de queratina que queda atrapada debajo de la piel. Y aunque puede parecer peligrosa, generalmente es una lesión benigna.

¿Cuáles son las causas de un quiste de milium, la “bolita” blanca debajo de los ojos?

Los quistes de milium pueden aparecer por el uso constante de cosméticos oclusivos, es decir, aquellos que contienen altas cantidades de aceites minerales, siliconas o vaselina. Sin embargo, esta no es la única causa.

Te decimos qué significan las bolitas blancas en la piel.|(CANVA)

De acuerdo con el Instituto I. Umbert, también pueden aparecer por el fotoenvejecimiento ocasionado por la luz ultravioleta, algunos tratamientos dermatológicos agresivos o por frotar constantemente el contorno de los ojos de manera inconsciente, lo que puede provocar inflamación.

¿Cómo eliminar los quistes de milium?

En muchos casos, los quistes de milium desaparecen por sí solos de manera natural. Es importante evitar tocarlos o intentar exprimirlos, ya que no tienen un poro por donde pueda salir su contenido. Manipularlos podría provocar hinchazón, lesiones o incluso infecciones bacterianas.

Expertos de Healthgrades recomiendan acudir al médico si la bolita no desaparece después de 2 o 3 meses, aumenta de tamaño o comienza a causar dolor.

La mejor manera de prevenir complicaciones y confirmar que se trata de un quiste de milium es acudir con un dermatólogo para recibir una evaluación adecuada.

¿Se puede maquillar con un quiste de milium?

Es posible maquillarse el rostro aunque tengas un quiste de milium, ya que generalmente se trata de pequeñas bolitas benignas. Sin embargo, Medical Óptica recomienda utilizar maquillaje que no sea grasoso, denso ni demasiado aceitoso.

Es posible maquillarse aún con la aparición de un quiste de milium, pero debes tomar precauciones.|(CANVA)

Asimismo, es importante desmaquillar y lavar el rostro todos los días antes de dormir para mantener una adecuada higiene de la piel y evitar la acumulación de productos en el contorno de los ojos.