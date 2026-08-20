La Chef Zahie Téllez de MasterChef revela que sufrió DOLOROSA fractura: ¿qué le pasó?

La chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 reveló que sufrió una dolorosa fractura en el pie izquierdo mientras corría, motivo por el cual se tuvo que ausentar temporalmente del programa. La chef explicó a través de las redes sociales del reality que los médicos le habían indicado reposo absoluto al menos las primeras 48 horas. Con esto puso fin a las dudas o especulaciones de los fans que habían notado su ausencia. La chef también confirmó que su regreso ya está programado para este jueves 20 de agosto.

También te puede interesar: ¿Quién es María Karunna, la octava granjera de La Granja VIP Segunda Temporada? Esta es su historia en Caló

¿Qué le pasó a Zahie Téllez?

La jueza de MasterChef contó a los seguidores del programa que todo ocurrió el lunes, cuando salió a correr como acostumbra. Desafortunadamente, sufrió una lesión que derivó en la fractura de su pie izquierdo, por lo que tuvo que detener de inmediato la actividad para ir al hospital, donde los médicos le dieron indicaciones de reposo.

“Tuve un pequeño accidente el lunes, iba corriendo y me fracturé el pie izquierdo”

Aunque la chef describió el accidente como algo “pequeño”, la fractura fue suficiente para que desapareciera unas horas del programa para mantenerse en reposo.

¿Por qué Zahie Téllez no apareció en MasterChef 24/7?

Los médicos le dieron la indicación de mantenerse en reposo absoluto durante al menos 48 horas, por lo que la chef se mantuvo alejada temporalmente del programa. Los fans notaron de inmediato su ausencia y los espectadores de inmediato se preocuparon, pues ella se ha convertido en una de las figuras clave del programa.

¿Cuándo regresa Zahie Téllez a MasterChef?

En el video, la chef confirmó que vuelve el día de hoy, jueves 20 de agosto, y agradeció las muestras de cariño y apoyo de los seguidores de MasterChef 24/7. “Los veo mañana, muero de ganas por regresar, los extraño mucho”, comentó Zahie.