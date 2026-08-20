Deja tus tenis blancos como nuevos con esta increíble mezcla casera

Los tenis blancos suelen representar un dolor de cabeza a la hora de limpiarlos sobre todo cuando tienen manchas acumuladas, polvo y suciedad. En esta oportunidad te vamos a contar una mezcla casera que es ideal para dejarlos como nuevos.

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Con simples elementos que puedes tener en casa vas a crear una mezcla casera que es una gran aliada para la limpieza. Lo que necesitarás es vinagre blanco y jabón para trastes que son accesibles de consumir. El primero de ello elimina residuos y malos olores, mientras que el otro elemento desprende la grasa.

¿Cuál es la mezcla para limpiar tenis blancos?

Materiales



1 cucharada de jabón líquido para trastes.

2 cucharadas de vinagre blanco.

Un poco de agua tibia.

Un cepillo de dientes viejo o un cepillo pequeño de cerdas suaves.

Procedimiento

Para crear esta mezcla debes colocar todos los ingredientes en un recipiente y mezclarlos hasta obtener un resultado uniforme. No apliques demasiado producto ya que con un poco vas a poder trabajar sobre las zonas afectadas.

Este truco casero es muy efectivo para dejar los tenis blancos como nuevos|Canva

Uso de la mezcla

El primer paso es retirar los cordones de los tenis y eliminar el polvo superficial con un cepillo seco. Luego vas a humedecer ligeramente en el cepillo con la mezcla y vas a frotar las áreas manchadas con movimientos circulares, poniendo especial atención en la suela y las zonas donde se acumula más suciedad.

Luego que hayas realizado esto vas a tomar un paño limpio y ligeramente húmedo para quitar los restos de la mezcla. Deja que se sequen los tenis completamente en un lugar ventilado y a la sombra ya que si lo pones al sol directo vas a perjudicar la tela.

Es importante que tengas en cuenta que antes de aplicar la mezcla completamente, debes aplicarlo en una pequeña área para ver la reacción. En materiales delicados, como gamuza o piel, es mejor utilizar productos específicos.