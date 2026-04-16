Revelan cuál fue la última publicación de la influencer Ashly Robinson antes de su misteriosa muerte

La muerte de la influencer Ashly Robinson ha generado gran impacto en la industria de las redes sociales y el entretenimiento por los escalofriantes detalles que han salido a la luz. Recientemente, se reveló cuál fue su última publicación antes de su misterioso deceso y dejó a todos con una tristeza desconsoladora.

Según su último post en Instagram, donde tenía más de 140 mil seguidores, la creadora de contenido había escrito un breve, pero poderoso mensaje: “Capítulo 31 y estoy exactamente donde necesito estar”, decía desde el lujoso resort en Zanzíbar, cuando celebró su cumpleaños número 31 junto a su novio, Joe McCann, quien esa noche le propuso matrimonio.

¿Qué pasó con la influencer Ashly Robinson?

El caso de Ashly Robinson ha dejado conmocionado a internet, pero sobre todo a sus miles de seguidores. La influencer estadounidense fue hallada sin vida en su habitación de hotel, después de que su novio, Joe McCann, le propuso matrimonio en uno de sus viajes a África.

Hasta ahora, la policía no ha revelado detalles sobre su deceso y mantiene una investigación exhaustiva para conocer qué fue lo que pasó.

La familia de Ashly pide justicia y está desesperada por descubrir la verdad sobre lo que ocurrió en aquella habitación.

¿Quién mató a la influencer Ashly Robinson?

Hasta ahora, la policía no ha señalado a un asesino o causante de la muerte de la influencer Ashly Robinson. Sin embargo, su prometido está siendo investigado debido a que se encontraba con ella durante el viaje de cumpleaños.

Además, según reportes de CBS News, se supo que la pareja había tenido una aparente ruptura después de la propuesta de matrimonio, y aquella noche durmieron en habitaciones separadas. Así lo contó la madre de la famosa, Yolanda Denise.

El novio de la influencer Ashly Robinson está siendo investigado.|(Instagram @ashleejenae)

Luego, McCann llamó a la madre de Ashly para informarle que supuestamente ella se había hecho daño y que la llevarían al hospital, pero la mamá “se enteró de que la llamada ocurrió realmente 11 horas después”.

Su prometido negó las acusaciones y reafirmó haber encontrado a su pareja con señales de haber intentado quitarse la vida. Así lo declaró ante la policía, según la BBC.

¿De qué murió la influencer Ashly Robinson?

La autopsia preliminar de la influencer Ashly Robinson determinó que murió por hipoxia cerebral por estrangulación y asfixia. Según el informe, tenía una marca en el cuello.

¿Quién era Ashly Robinson, la influencer que murió de forma misteriosa?

La influencer Ashly Robinson, conocida en redes sociales como Ashlee Jenae, era una creadora de contenido estadounidense nacida en Oregón. Su cuenta personal era usada para compartir su vida llena de viajes y moda.

En sus últimas publicaciones, la mayoría de su viaje a África, sus seguidores y usuarios que se han enterado de la terrible noticia han dejado mensajes de despedida y pidiendo justicia para la influencer de 31 años.