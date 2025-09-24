Fans de Shakira se pelean a muerte por apartar un lugar para el concierto en México: el VIDEO que tienes que ver

Si algo quedó claro con el “Las Mujeres Ya No Llorar World Tour” de Shakira, es que en México tiene un enorme público que la respalda y está dispuesto a hacer lo que sea por ella. Esto incluye pelear, literalmente, contra quien sea necesario para poder tener un buen lugar en alguno de sus conciertos.

Esto fue justo lo que pasó con un grupo de fanáticas en Veracruz, quienes, en el afán de conseguir los mejores sitios para el concierto de la cantante y compositora colombiana, se enfrentaron hasta llegar a los golpes. Desde jaloneos, tirarse de la ropa y jalarse del pelo; nada les importó y todas se mantuvieron firmes en sus intenciones de conservar los primeros lugares en la fila.

Fans de Shakira se agarran a golpes afuera del Luis 'Pirata' Fuente para apartar lugar en la fila pic.twitter.com/7mwiSLJnME — XEU Noticias (@xeunoticias) September 23, 2025

Y como estamos en la era digital donde todo se graba, no faltó que los presentes, en lugar de separarlas, capturaran este momento para compartirlo en redes sociales. Así tan solo algunas horas después, este clip ya se había hecho viral, acumulando miles de reacciones y comentarios sobre el comportamiento de las fans de Shakira en México.

Sorprendentemente, las opiniones sobre esta insólita “batalla campal” están divididas. Ya que aunque hay quienes reprobaron rotundamente que se recurra a la violencia por algo tan banal como un concierto, también hubo internautas que señalaron que en estas ocasiones la emoción suele estar a flor de piel y cualquier motivo basta para que el más mínimo detalle se maximice.

Cuál fue el récord que rompió Shakira en México por sus conciertos

Además de llevar al límite a sus fanáticas, Shakira también consiguió una increíble hazaña durante su paso por México. Esto debido a que se consagró como la primera artista femenina en agotar 12 fechas del Estadio GNP Seguros en una misma gira, en este caso con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, el disco que marcó su regreso a la música después de casi siete años y tras su dolorosa separación de Gerard Piqué.

Instagram Shakira rompió récords de asistencia con sus conciertos en México

Aunque su éxito no se limitó a la Ciudad de México (CDMX), pues en realidad llegó a otros estados con más conciertos sold out, incluyendo lugares como Querétaro, Veracruz, Baja California, Monterrey y Yucatán.