Muere fisicoculturista inesperadamente: ¿quién era y de qué murió?

Un nuevo fallecimiento se reporta en el mundo del fisicoculturismo, pues una de sus joyas en los Estados Unidos perdió la vida a la temprana edad de 29 años. El entorno internacional está devastado y las muestras de cariño y condolencias hacia la familia no han parado de llegar. Esto es lo que se sabe hasta el momento de LaMarcus Morris y su abrupta muerte.

¿Cómo ocurrió la muerte de LaMarcus Morris?

Esta muerte se da en medio de diversos reportes a nivel mundial dentro de la disciplina. Esto de nueva cuenta, trae a consideración las exigencias físicas de un procedimiento sumamente absorbente para quienes lo practican. Aunado al uso de sustancias que ayudan al aumento de la masa muscular, lo cual es clave para trascender en estos menesteres.

Y justamente, el golpe brutal que recibieron los familiares y amigos de este competidor llega cuando se tenía una esperanza de encontrar un gran exponente de la disciplina en Morris. Hasta el momento, según reportes de este país… no hay información respecto de la causa del deceso. Sin embargo, los comentarios alrededor se agarraron de inmediato de lo que sucede con regularidad en la escena internacional.

Ante el abrupto deceso, la familia pidió total discreción y realizó el funeral en el cementerio Bache Red Oak, en Oklahoma. Se reporta que familiares, amigos y miembros de la comunidad del fisicoculturismo estuvieron presentes para darle el último adiós al joven que poco a poco se hacía de un nombre en el mundo del fitness.

¿Quién es LaMarcus Morris y cuándo fue su muerte?

No se tiene información del día exacto de su fallecimiento, pero el nacido y occiso en Oklahoma llevaba 6 años en el circuito de las competencias. Por ello, también incursionaba en la vida de creador de contenido. Ofrecía orientación para mejorar el estado físico de las personas, daba consejos de nutrición y platicaba de su vida como fisicoculturista. Ya con 10, 600 seguidores en Instagram, su ascenso en las competencias le daba un nombre entre la élite nacional. Ahora, se espera que se aclare el por qué de su muerte, pues no se tiene ninguna información al momento.