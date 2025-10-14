Estrella de fisicoculturismo falleció y muchos se preguntan cuál es su relación con Arnold Schwarzenegger

La comunidad alrededor del fisicoculturismo ha lamentado grandemente el fallecimiento de esta estrella de la disciplina. Los reportes médicos, aunque por el momento no hay ninguna versión oficial, indican que la muerte se dio por un paro cardiaco. Esto es lo que se sabe de Varinder Ghuman y la relación que tenía con Arnold Schwarzenegger.

¿Qué le pasó a Varinder Ghuman y por qué se le vincula con Arnold Schwarzenegger?

El mundo indio está realmente consternado con la muerte de este hombre, quien primero ganó respeto por practicar la disciplina del fisicoculturismo. Sin embargo, Ghuman se abrió espacio en otros sitios como la actuación, que le permitió ser todavía más reconocido y por lo cual las personas hoy lloran su pérdida. Lamentablemente, no existe mucha claridad - al menos por ahora - en los motivos de su fallecimiento.

Los primeros reportes sostienen que Varinder padeció por una lesión que tenía en el bíceps, situación que le llevó al hospital. Allí recibía un tratamiento pero momentos previos a la muerte, sintió un dolor en el hombro, situación que derivó en un paro cardíaco fulminante.

Sin embargo, muchos se preguntan por qué Arnold Schwarzenegger sale a la conversación con esta estrella india, pero esto ocurrió en el pasado. Varinder fue el primer fisicoculturista que se denominó completamente vegetariano, ante eso, Arnold describió a Ghuman como un talento increíble. Por eso en algún momento trabajó con él para llevar sus productos de salud al lado asíatico del planeta.

¿Arnold Schwarzenegger dijo algo de la muerte de Varinder Ghuman?

Por el momento el actor y político no ha indicado nada respecto al fallecimiento de su socio. Y es que siendo que trabajó con él en el pasado, muchos se preguntan si el estadounidense emitirá algún comunicado o si ofrecerá algunas palabras en su redes sociales. Por ello, tocará esperar algún mensaje de parte del actor de Terminator.