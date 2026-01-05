Famoso fisiculturista falleció por una bacteria carnívora

La comunidad deportiva está de luto tras confirmarse el fallecimiento de este fisiculturista, quien se había ganado el respeto del circuito de competiciones. Aunque parecía que todo marchaba de maravilla en su vida, un dolor intenso en el cuerpo le llevó al hospital, sitio donde le operaron, pero tras ser intubado… falleció. Los diversos reportes indican que esto es lo que le generó la famosa bacteria carnívora.

Ventaneando | Programa completo 5 de enero de 2026

¿Quién es el fisiculturista fallecido por la bacteria carnívora?

El nombre del joven de 28 años es Kevin Notário Nunes de Oliveira, quien era un competidor importante en el estado de Mato Grosso do Sul. Ganó algunas competiciones en los años recientes y por eso tenía el respeto dentro de la comunidad en esta zona de Brasil. Pero lamentablemente, no todo estaba limpio entre sus rutinas de “atleta”.

Aunque pudiera pensarse que con ese físico, todo marcha de maravilla, una de las grandes polémicas alrededor de estas disciplinas son las decisiones de algunos por tomar sustancias que le ayuden a tener más volumen. Sin embargo, estas en ocasiones resultan de riesgo, tal como el caso de Kevin.

Se indica que tras sufrir un fuerte dolor en su muslo, el competidor en fisicoculturismo terminó en el hospital, donde le diagnosticaron fascitis necrosante. Aunque lo operaron de inmediato para combatir la fuerte bacteria infecciosa, la cual consume el tejido muscular y cutáneo, no se logró acabar con la llamada bacteria carnívora. Eso provocó que lo entubaran, pero al final falleció.

@user434246628 O alerta é dado o tempo todo, médicos explicam sobre danos irreversíveis a saúde. Porém, os usuários não dão a mínima e colocam seu bem mais precioso em risco, ou seja, sua vida! ♬ Smooth Strut (Syn) - Ah2

¿Cómo reaccionó la familia de este hombre muerto por una bacteria?

Según los reportes de medios locales como O Globo y UOL, la familia no tuvo temor en esconder lo ocurrido con Kevin de Oliveira. Incluso, su padre es el concejal Marcelino Nunes de Oliveira. Esto dijo ante la prensa de su país: “La búsqueda del cuerpo ideal condujo a la muerte prematura de mi hijo Kevin. Que este caso sirva de advertencia a otros jóvenes y deportistas que estén pensando en recurrir a métodos arriesgados para mejorar sus resultados”.