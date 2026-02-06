ÚLTIMA HORA: Muere famosa modelo a los 21 años

El mundo de la moda internacional ha sido impactado fuertemente con una triste noticia ya que se confirmó la muerte de Cristina Pérez Galcenco . La modelo de 21 años fue hallada sin vida en su vivienda de Málaga, España, y las redes sociales la despiden con profundo dolor.

La muerte de la joven modelo, quien ya había dado grandes pasos en prestigiosas pasarelas y para destacadas compañías, ha sorprendido a todo el ambiente. Su familia ha manifestado cuál fue la causa de su muerte y ya prepara su funeral.

¿De qué murió Cristina Pérez Galcenco?

La muerte de Cristina Pérez Galcenco se produjo el pasado martes 3 de febrero y desde entonces el mundo de la moda no sale de la triste sorpresa. El cuerpo de la joven modelo fue hallado por la mañana en su casa ubicada en Caleta Vélez.

Ha sido la propia familia de la joven modelo la que confirmó que el deceso se produjo por causas naturales y que en su cuerpo no se hallaron signos de violencia. En las próximas horas, los restos de Cristina Pérez Galcenco serán trasladados a Asturias en donde su familia la despedirá con un funeral del cual aún no se ha confirmado una fecha exacta.

¿Quién era Cristina Pérez Galcenco?

Cristina Pérez Galcenco tenía 21 años de edad y desde los 14 años comenzó a dedicarse íntegramente al modelaje. Antes, había incursionado en gimnasia artística pero, con el apoyo de su familia, decidió dedicarse al mundo de las pasarelas y poco a poco fue ganando prestigio no solo en España.

La joven era hija de Nacho Pérez, ex arquero del Sporting de Gijón, y de Tatiana Galcenco. Más allá de la fama de su padre, Cristina Pérez Galcenco supo hacer su propio camino en las pasarelas y grabó su nombre a fuego en eventos como las Fashion Week de Madrid, París y Milán, además de protagonizar campañas para destacadas compañías internacionales. Su partida ha dejado un gran vacío y las redes sociales la despiden con profundo dolor.

