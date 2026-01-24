Muere comediante luego de luchar con una extraña enfermedad: ¿de qué murió?

El mundo del espectáculo ha recibido un nuevo golpe tras la confirmación de la muerte de un querido comediante que tuvo reconocimiento a nivel internacional. La triste noticia fue brindada por sus familiares a través de las redes sociales.

La comedia está de luto luego el fallecimiento de quien también fue conductor de televisión y estuvo muchos años en el mundo del entretenimiento. Los fanáticos le dieron el último adiós y enviaron las condolencias a sus seres queridos.

¿Quién fue el comediante que murió?

El jueves 22 de enero por medio de las redes sociales, se confirmó la muerte del comediante Floyd Vivino, a sus 74 años de edad. En el medio era conocido como "El Tío Floyd" y su hermano fue quien anunció la muerte del tan querido personaje.

Jerry Vivino publicó en su perfil de Facebook el anuncio de la muerte del comediante, quien era su hermano. Lo que se sabe es que el hombre murió de manera pacífica rodeado de familiares y amigos.

" Descansa en paz, hermano mayor. Te extrañaremos, pero tus amigos, familiares y fanáticos siempre te recordarán", decía la publicación.

¿Quién era Floyd Vivino?

Floyd Vivino era un famoso comediante nacido en Nueva Jersey que murió el 22 de enero del 2026. Gran parte de su fama se debe a su programa de televisión "El Show del Tío Flow" que estaba dirigido a los menores pero también a los adultos.

Para abril del año 2022 el conductor de televisión manifestó que había sido diagnosticado con cáncer de vejiga y próstata. En el 2023 sufrió un derrame cerebral que lo llevó a gestar hospitalizado por mucho tiempo.

A lo largo de su trayectoria pudo participar en diversas producciones, especialmente en proyectos de TV Azteca, como Mirada de mujer, La hija del jardinero, Se busca un hombre y Vivir a destiempo. Gracias a su presencia escénica, voz firme y estilo interpretativo, logró destacar en el drama televisivo mexicano.