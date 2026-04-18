Falla avión de Natalia Jiménez en pleno vuelo por segunda vez en el día: “Estoy muy asustada, quiero llorar”

El pasado viernes 17 de abril Natalia Jiménez compartió un video en redes sociales en donde dijo que el avión en el que se encontraba había sufrido un percance por lo que tuvo que aterrizar. En la descripción de dicho video la intérprete de “Creo en mi” aseguró que las personas que se encontraban en el avión están bien.

¿Por qué falló el avión dónde viajaba Natalia Jiménez?

En el video que la reconocida cantante compartió en su cuenta de instagram expresó que ese avión era el segundo que presentaba fallas durante el día. Por otro lado dijo que el problema venía de una falla en la válvula de precipitación. Mencionó que había comenzado a hacer mucho ruido, que el avión se había calentado, salido humo y la alarma se había encendido. La artista expresó que era la primera vez que una situación así le ocurría. Ella junto con su equipo tuvieron que aterrizar. “Yo estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar”, fueron algunas de sus palabras.

En el video se le podía ver a la cantante con un aspecto intranquilo, preocupada y asustada. Incluso al inicio del clip Natalia se encuentra tapándose los oídos y otro hombres con las manos sobre la cabeza mientras de fondo hay un ruido muy fuerte. Este video sin duda ha causado gran impacto y preocupación en sus seguidores, quienes le aseguraron que “tenía que orar” y “que eran señales” ya que incluso le comentaron que era un caso similar al de Yeison Jiménez. Incluso hubo quién le expresó que podía postergar sus conciertos ya que lo más importante era que ella estuviera bien. Muchos de estos mensajes comenzaron a darse a raíz de que era la segunda vez que la cantante tenía fallas en su vuelo durante el día.

Primer falla del avión de Natalia Jiménez

Antes de ese inconveniente la cantante se dirigía a Fresnillo, en Zacatecas, pues la cantante viajaba para dar un concierto. En el video que Natalia compartió se le notaba muy entusiasmada por realizar dicha presentación. Sin embargo, posteriormente subió un video en el que dijo que su avión había tenido un problema de despresurización de cabina por lo que tuvieron que darse la vuelta y regresar.

“Ví mi vida pasar dentro del avión”, fueron algunas de sus palabras que la cantante mencionó ya que aseguró que la situación “se puso fea” por lo que estaba esperando que le dieran un avión de nuevo. “Más nos vale ir seguros y llegar y estar con todos ustedes esta noche en Fresnillo que subirnos en un avión que no sabemos si va a llegar” dijo la intérprete de “Algo Más”. Sin embargo, el segundo avión también presentó fallas aunque ella y su equipo se encuentran a salvo.