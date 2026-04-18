Funan a Natalia Jiménez en Zacatecas por llegar tarde e impedir que artistas locales se presentaran en su concierto

Natalia Jiménez vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que hace unas cuantas semanas la tundieran por viajar a bordo de una ambulancia para llegar al cumpleaños de Carlos Rivera. Ahora, en su más reciente presentación en Zacatecas, llegó tarde y evitó que artistas locales le abrieran su concierto, lo que generó que la funaran en redes sociales.

La española fue contratada por el Municipio de Fresnillo para presentarse en su evento llamado Semana de la Cultura, que se realiza del 13 al 19 de abril. Sin embargo, su concierto tuvo retraso, ya que al momento de trasladarse a Zacatecas, el avión privado en el que viajaba presentó fallas; así lo hizo saber a través de sus redes sociales. Estas son las 12 frases cortas de canciones que puedes publicar en tus redes sociales: algunas duelen en el corazón.

La española inició su concierto más de 2 horas después de lo programado y no quiso que hubiera abridores.|Fresnillo Municipio

La petición de Natalia Jiménez para presentarse en Fresnillo

A primeras horas del viernes, el Gobierno de Fresnillo lanzó un comunicado en el que informó que por causas “ajenas a ellos” no se presentaría talento local en el foro Paloma Negra, por lo que buscarían una nueva fecha para reprogramar tanto a David Quezada, Juls Zoler y Jukebox Divas.

Mientras que el medio local La Voz de Fresnillo confirmó que fue la cantante española la que solicitó que no hubiera abridores en el evento, ni tampoco accedió a tener rueda de prensa con los diferentes medios locales.

Incluso, uno de los abridores comentó en la publicación que la decisión de no dejarlos subir no fue tomada por el gobierno municipal, lo que da a entender que fue algo que solicitó el equipo de Natalia. “La realidad es que este es uno de los casos en donde lamentablemente no se pudo y no hay nada que hacer”, escribió el artista David Quezada.

Los comentarios funadores hacia Natalia Jiménez

La presentación de Natalia Jiménez en Fresnillo generó un sinfín de comentarios negativos, sobre todo negativos, luego de que trascendiera que ella solicitó que no hubiera abridores durante su presentación.

“La culpa es de público, como es posible que le den la espalda a nuestra gente por un artista”, “no pues que mal que se pone en ese plan, ni que fuera Rocío Durcal” y ”va a llegar en ambulancia, ¿o qué”, fueron algunos de los comentarios en Facebook.