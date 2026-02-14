Lanzan canción de Yeison Jiménez tras su trágica muerte

La nostalgia invadió de manera total el entorno de la música colombiana, pues Maluma compartió en sus redes sociales una canción… la cual fue el último registro de voz que grabó Yeison Jiménez. El sencillo se llama Con el Corazón y evidentemente trae consigo una carga emocional total, pues fue exactamente grabada un mes antes de que el artista de ranchero perdiera la vida en un accidente de avioneta sumamente controversial.

¿Qué se ve de Yeison Jiménez en las publicaciones de Maluma?

Por si no faltaba un motivo para llorar en el entorno de Yeison, los seguidores no pueden creer que una nueva canción con su talento se haya publicado. Y es que las redes del cantante de música regional compartieron cómo Jiménez y el artista pop-urbano unieron su talento para ofrecer un nuevo himno a los que abiertamente se consideran patanes en el amor.

Se indica que las grabaciones ocurrieron el 10 de diciembre de 2025, donde quedó listo para mandar a post producción el tema. Para el propio Yeison era un logro enorme, pues Maluma es considerado uno de los artistas más importantes del medio colombiano y en general… del latinoamericano.

Sin embargo, la vida preparó un trágico final a principios de 2026, pues el preciso 10 de enero, la avioneta donde el cantante y cinco personas más tuvo un accidente que terminó con el fallecimiento de todos los que estaban en la aeronave. Así, el nacido en Manzanares no pudo ver cómo esta pieza se estrenaba y concretaba otro logro dentro de su carrera… la cual se encontraba en el mejor momento.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la canción de Yeison Jiménez y Maluma?

Evidentemente el entorno tiene un aura especial, pues fue la última vez que Jiménez tuvo oportunidad de mostrar su talento en una grabación de música. Por ello, las respuestas han sido más que positivas. Todos están dejando sus lamentos pero al mismo tiempo su apoyo a este que podría ser un himno total para los que buscarán mantener vivo el legado musical del cantante recientemente fallecido.