Natalia Téllez publica video en redes; fans la comparan con Britney Spears

Desde el inicio de su carrera Natalia Téllez causó furor por su belleza y por su particular tono rojizo en el cabello. En estos momentos es parte de uno de los programas que le da voz total a las mujeres. Y ante eso, sus miles de fanáticos se vieron enloquecidos por una de sus publicaciones más recientes, donde incluso la compararon con la leyenda del pop.

Los comentarios se llenaron de elogios por su belleza y por ese look tan particular. Sin embargo, algunos otros ya vieron mucha exageración al compararla con Britney Spears. Y es que no puntualizaron tanto la belleza física ni el parecido en rasgos del rostro o el cuerpo, sino en la vestimenta o muy al estilo de los años 2000, donde la artista estadounidense conquistó el mundo entero.

¿Por qué Natalia Téllez fue comparada con Britney Spears?

Instagram fue causante de que todo este movimiento mediático se concretara. Este miércoles 4 de junio la nacida en Ciudad de México hizo una publicación donde se le ve con un look tipo jeans, conjunto que tiene la parte del estómago y un poco del pecho descubierto. Precisamente al puro estilo de la leyenda del pop estadounidense.

Además, aunque en colores distintos, el cabello de Natalia luce similar al que la cantante usaba en sus mejores años. Un estilo algo desalineado pero con un mensaje muy claro de rebeldía y empoderamiento. Incluso la ya mencionada publicación en Instagram tiene un video donde se le ve a la conductora mexicana caminando como si estuviera en una pasarela.

¿Natalia Téllez tiene pareja en estos momentos?

Sí, su nombre es Antonio Zabala y es un personaje que está alejado de los focos mediáticos. Él es el padre de la niña Emilia, que nació el 1 de febrero del 2022. Aunque por la propia ausencia de Antonio de la farándula no se sabe exactamente cuándo iniciaron relaciones, ya tienen juntos entre cuatro y cinco años donde comparten a su hija de hoy tres años.

