Con lágrimas, Natasha Dupeyrón denuncia “acto discriminatorio” de aerolínea. “Me negaron el abordaje”

Natasha Dupeyron usó sus redes sociales para denunciar una situación que le impidió viajar este fin de semana: asegura que una aerolínea le negó el abordaje con su perrito, Apollo, porque ella reside en Estados Unidos. Según su testimonio, una pasajera que también iba con su mascota sí pudo volar porque ella residía en México.

Natasha Dupeyrón arremete contra aerolínea. "Es un acto discriminatorio"

A través de sus historias de Instagram, Natasha Dupeyrón publicó un video en el que aparece llorando cerca de un mostrador del aeropuerto; tenía ahí mismo sus maletas y la acompañaba su perrito, Apollo. "Que porque vivo en Estados Unidos y en México, no tengo derecho de ir con mi perro, que porque mis papeles están en inglés", dijo la actriz, con lágrimas en los ojos. "Estoy aquí con mis maletas y no sé qué voy a hacer".

|Crédito: Instagram. @natdupeyron

En otra historia, Nat compartió un comunicado en el que explica la situación "completamente injusta" que vivió este domingo 22 de marzo. "Me negaron abordar mi vuelo aun teniendo todos los documentos necesarios: carta médica, vacunas completas y cumpliendo todos los requisitos. En México, además, lo que me solicitaban ni siquiera es un requisito oficial de entrada".

La actriz y modelo no especificó en dónde se encontraba ni a dónde estaba viajando, pero se infiere que el vuelo era desde Estados Unidos hacia México. Natasha también compartió una captura de la página oficial del gobierno mexicano, donde se especifica que en nuestro país no es obligatorio un certificado médico para ingresar perros desde Estados Unidos.

Para Natasha Dupeyrón, "lo más grave es que no fue una decisión consistente: a otra pasajera en la misma situación sí la dejaron volar. ¿La diferencia? Ella vive en México", relató en su comunicado. "¿Desde cuándo el lugar donde resides define tus derechos como pasajera? Esto no solo es una falta de criterio, es un acto discriminatorio y completamente arbitrario".

Para finalizar, la actriz publicó otro texto donde dice que la aerolínea sí exige certificado médico para las mascotas. Sin embargo, "aun presentándolo, todo depende del criterio en mostrador decidir quién pasa y quién no".