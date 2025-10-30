¡Poncho Herrera y Natasha Dupeyrón robaron cámara durante un evento en Guadalajara!

Importantes luminarias se dieron cita en un evento organizado por una marca de plumas y relojes: Poncho Herrera, Juan Pablo Medina, Denisse Guerrero, Loreto Peralta, entre otros. Quien acaparó los reflectores en el evento sucedido en una estación de de tren en Guadalajara, fue Natasha Dupeyrón, quien estrenó un look increíble. ¡No pierdas detalle!