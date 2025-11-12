Ninel Conde confunde a Miss México con la de otro país y las redes sociales la destrozaron

La cantante y modelo mexicana había sido mencionada por el evidente cambio físico al que se sometió con su operación en los ojos y los miles de pesos invertidos en dicha situación. Sin embargo, en esta oportunidad los usuarios no la dejan en paz y se fueron contra ella por una confusión concretada en una transmisión en vivo. Esto es lo que le sucedió a Ninel Conde en este espacio digital.

Ninel Conde desestima las críticas por su nueva apariencia [VIDEO] Ninel Conde desestima las críticas por su nueva apariencia. Se presentó en un evento en Los Ángeles y no compartió si estará en el próximo cumpleaños de su hijo Emmanuel.

¿Ninel Conde confundió a Fátima Bosch con otra concursante de Miss Universo?

Contestando de manera directa al cuestionamiento, no. Ninel Conde no confundió a Fátima con ninguna otra concursante del certamen que ha tenido tantas polémicas en días recientes. Sin embargo, sí se confundió mientras hacía un video en vivo. La nacida en Toluca de Lerdo emitió su opinión de la representante mexicana, aunque en el chat le preguntaron por la Miss Venezuela.

Lo que evidencia el error es que ella misma leyó la pregunta, donde dijo claramente Miss Venezuela. Entonces, todo lo que comentó después era errado, pues no estaba hablando de Stephany Abasali, sino de Fátima. Inclusive recalcó: "¡Tiene sangre tabasqueña! Es mexicana también".

Ante eso, las redes no se permitieron el silencio y atacaron directamente a la actriz, pues el fanático le preguntó sobre la ganadora del país sudamericano. Sin embargo, se rescatan sus lindas palabras hacia Fátima Bosch, quien sufrió insultos de parte del organizador de Miss Universo en días recientes.

🚨 #ULTIMAHORA | NINEL CONDE aseguró que MISS VENEZUELA es tabasqueña, provocando una nueva ola de burlas.



Recordemos que años atrás Ninel fue tendencia por confundir “tsunami” con “surimi” (aunque ella jura que no). 🍣#Tabasco #MissVenezuela #MissUniverse #PuertoOrdaz pic.twitter.com/ToevhwdfxD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 10, 2025

¿Ninel Conde suele cometer estos errores continuamente?

Parte del trabajo de los usuarios fue recordar que esto ya le había ocurrido en el pasado a la figura de televisión. En alguna oportunidad estaba hablando de un tsunami que ocurrió en aquellos años, sin embargo se refirió al fenómeno natural como surimi. Obviamente eso le generó decenas de críticas en ese momento e indicaron que esto le sucede constantemente, pero algunos usuarios rebasaron el límite al agregar insultos a la actriz de 49 años que no ha dicho nada acerca de este desliz cometido en su video.