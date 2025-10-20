El polémico mensaje de Niurka a Belinda para defender a Lupillo Rivera

Los nombres de Belinda y de Lupillo Rivera siguen siendo motivo de interés en la actualidad, más allá de sus carreras artísticas. Es que tras la publicación de su autobiografía, el cantante ha sido denunciado por la intérprete de “Luz sin gravedad”, lo que ha motivado a la vedette Niurka a expresarse en favor de Lupillo.

No es la primera vez que la cubana manifiesta su opinión sobre temas que involucran a otros famosos por lo que se ha convertido en una voz a la que siempre se le consulta sobre las vivencias de otras personalidades. En esta oportunidad, Niurka habló sobre la polémica que tiene a Belinda y Lupillo Rivera como protagonistas.

Los abogados de Lupillo Rivera explicaron las acciones legales que tomarán contra Belinda TV Azteca [VIDEO] Los abogados de Lupillo Rivera detallaron las acciones legales que tomarán contra Belinda, luego de que ella habría hecho lo propio hacía Lupillo Rivera.

¿Belinda denunció a Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera ha ocasionado un gran revuelo en la opinión pública al lanzar su autobiografía en la que cuenta, entre otras cosas, que mantuvo una relación con Belinda. Esto no solo ha generado el rechazo de la cantante, sino que ha decidido denunciarlo.

Belinda interpuso una denuncia contra Lupillo Rivera, principalmente basada en un video que el artista difundió y que confirmaría que entre ellos había más que una amistad. Esto ha generado diversas opiniones en los medios de comunicación y la vedette Niurka fue una de las consultadas al respecto.

¿Qué dijo Niurka sobre la demanda contra Lupillo Rivera?

Tal como nos tiene acostumbrados, Niurka no dudó en ofrecer su opinión personal al ser consultada sobre el enfrentamiento que existe entre Belinda y Lupillo Rivera. La personalidad cubana dejó en claro que sabía del asunto y se manifestó a favor del intérprete de “Sufriendo a solas”.

“El que no quiere que hablen, pues que le haga firmar una carta de confidencialidad antes de co…lo. Eso nadie lo puede evitar porque él está hablando desde su experiencia”, remarcó Niurka y sentenció que “él tiene derecho a expresar sus sentimientos, su punto de vista”.

La vedette afirmó que la demanda de Belinda “es como una mala vibra, una mala energía”, marcando fuertemente su posición en favor de Lupillo.

