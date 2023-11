Platanito responde a amenazas de Karla Panini

Platanito sigue dando de qué hablar después de que hace unas semanas acusara a Karla Panini de querer hacerse la víctima; sin embargo, este comentario no fue bien recibido por la también conductora, quien arremetió contra el cómico.

La exLavandera amenazó a Sergio Verduzco, nombre real del comediante que alguna vez fuera su amigo, de revelar secretos íntimos de él, por ello el comediante no se quedó callado y así le contestó a Karla Panini.

¿Qué le respondió Platanito a Karla Panini? A través de su cuenta de Instagram, Platanito trató de aclarar lo sucedido con Karla Panini, quien lo acusó de ser infiel. El cómico le recordó a la que fuera su amiga lo sucedido con Karla Luna.

“Quiero abordar las recientes acusaciones hechas por Karla Panini. Ella dice que me acusará con mi esposa de que le fui infiel con miles de personas. Reconozco la importancia de aclarar esta situación y ser transparente con todos ustedes”.

“Primero y ante todo, quiero enfatizar mi compromiso con la honestidad. Siento la necesidad de abordar las afirmaciones con sinceridad. Si bien han habido errores en mi pasado, deseo aclarar esto”.

“Entiendo la gravedad de las alegaciones y quiero compartir mi versión de los hechos. A lo largo de mi vida, he cometido errores, pero no puedo aceptar las afirmaciones sobre mi infidelidad con miles de personas como declara la señora Panini. Esto simplemente no ocurrió, y es importante para mí aclarar este punto. Probablemente fueron 100 o 200 (sarcasmo) pero ¿miles?”.

“Reconozco que pude haber herido a personas en el pasado, y por ello, asumo la responsabilidad de mis acciones. Sin embargo, no puedo aceptar acusaciones que no reflejan la verdad de lo sucedido. Pero sí sería interesante reconocer el nombre de algunas o algunos con los que la señora Panini afirma que le fui infiel a mi esposa ¿no creen? Lo único que quiero decir es lo siguiente”, señaló.

“Probablemente y digo probablemente (porque no se me ha demostrado nada), le fui infiel a mi mujer, pero juro y les prometo que jamás hubiera podido serle infiel con la esposa de mi ‘mejor amigo’ y menos sabiendo y aprovechándome de la situación de salud en la que se encontraba. Y mucho menos de mandar a maltratar físicamente a mi supuesto mejor amigo”, añadió.

“Los invito a ver en YouTube la entrevista que le hice a Karla Luna meses antes de morir, y en donde todavía podía defenderse y en donde ella misma narra lo sucedido”, cerró Platanito en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Karla Panini?

Ante esto, Karla Panini no se quedó callada y le respondió a Platanito que él era el menos indicado para juzgarla. “Ahora resulta que habla da calidad moral… engañó a su esposa mil veces en los camerinos de Showcenter y los camerinos de Estrella TV cuando no viajaba su esposa con él y Luna lo vio, tanto lo vio Luna como yo porque teníamos amistad y le sabíamos varias cosas”.