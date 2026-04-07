Nodal es captado con otra mujer en República Dominicana; así fue el hecho

El viaje de Christian Nodal y Ángela Aguilar a República Dominicana no fue solamente para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, sino para cumplir con compromisos profesionales del compositor mexicano. En ese sentido, hay un video contundente del cantante junto con otra mujer. Por ello, las redes sociales ardieron al comentar todo acerca de las contundentes imágenes.

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¿Es cierto que Christian Nodal estuvo con otra mujer?

Es sabido que Nodal y Ángela Aguilar son fruto de decenas de críticas por su relación polémica gestada en medio del nacimiento de la hija del sonorense con Cazzu. Por ello, muchos dieron el grito en el cielo cuando vieron que Christian “cambió a su esposa” a mitad de su concierto en el país caribeño, el pasado fin de semana.

El sábado 4 de abril, El Forajido se presentó en Altos de Chavón como parte de su gira de Pa’l Cora Tour y lo que siempre ha sido un “ritual” entre él y su esposa, fue interrumpido por una misteriosa mujer. Y es que el músico mexicano subió a una fanática para cantar el tema Dime Que Me Quieres. Pero al final parece que evidentemente todo fue premeditado.

Aunque es claro que Ángela estaba enterada (se asegura que estaba detrás de escena), muchos vieron muy extraño que algo muy característico como pareja fuera cedido a una fan. Por ello, les llovieron decenas de comentarios. Incluso indicaron que la fan cantaba mejor que la hija de Pepe Aguilar.

¿Por qué el viaje de Christian Nodal y su esposa fue tan polémico?

Las críticas que se movieron alrededor del viaje de trabajo-vacacional de la pareja más comentada del medio mexicano, vinieron por el tema de la fan cantando con Nodal y por una fotografía. En dicha imagen parece que Ángela metió edición con IA para favorecer la estatura de su marido. Y es que se le ha atacado en modo burlesco por ser un hombre bajito y que cuando su esposa usa zapato alto, se ve más alta que él.

Esto último se dio porque la joven subió una imagen a su canal de difusión de WhatsApp, donde varios indicaron que dicha postal tendría edición para puntualizar el tema indicado de la estatura del Forajido.