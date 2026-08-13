Juan Gabriel tendrá timbre postal, tras 10 años de su muerte; este es su precio y así puedes conseguirlo

Recientemente se confirmó que el mítico Divo de Juárez, tendrá su propia estampilla postal que conmemora una década de la partida de uno de los ídolos de todo México, por lo que nosotros te contaremos todos los detalles de este especial homenaje.

Como obra del destino, esta condecoración llega después del lanzamiento póstumo de su canción “Las 77 Cartas de Alberto”, la cuál habla sobre el artista escribiendo una última carta de despedida tras no haber recibido respuesta de sus mensajes, por lo que si eres fan de Juan Gabriel, te explicaremos todo lo que debes de saber para conseguir la tuya.

¿Dónde conseguir la estampilla postal del timbre de Juan Gabriel?

Si deseas conseguir este gran homenaje a Juanga, es de nuestro agrado informarte que ya puedes ir por tu estampilla conmemorativa en las oficinas de Correos de México, misma que tiene un precio de $7.50 pesos; así como lo leíste.

Te recomendamos darte prisa, pues cada oficina estará sujeta a su disponibilidad, pues se ha informado que únicamente se imprimirán 300 mil y tomando en cuenta el impacto que Juan Gabriel ha tenido en nuestra cultura, se espera que sean todo un éxito, sobre todo al contar con la portada de su álbum “Juan Gabriel Recuerdos II”; uno de sus trabajos más reconocidos donde vienen canciones como “Querida” o “Bésame”.

Por su invaluable aportación a la música popular y a la cultura de nuestro país, rendimos homenaje al cantautor mexicano Juan Gabriel con la emisión de una serie filatélica conmemorativa en un acto protocolario que se realizó en el Patio de Carteros del Palacio Postal. pic.twitter.com/Nu7TKkHlJX — Correos de México (@CorreosdeMexico) August 12, 2026

A 10 años de la muerte de Juan Gabriel y un legado que lo recuerda con cariño

Hablar de El Divo de Juárez no es cualquier cosa, pues es uno de los artistas más queridos de todo el continente, pues Alberto Aguilera Valadez cual era su verdadero nombre logró forjar una leyenda de la música a través de sus letras e interpretaciones, siendo que incluso su popularidad ha alcanzado a nuevas generaciones.

A casi una década de la muerte de Juan Gabriel, podemos decir que su obra ha trascendido el tiempo y que incluso hoy en día su música es igual o más escuchada que durante su época más activa, consagrado como un ídolo de la cultura mexicana.

