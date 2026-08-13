“Para qué entras": Chef Isabel Carvajal cuestiona a Carmen por decir que no quería estar en MasterChef 24/7

Carmen es una de las cocineras más polémicas de MasterChef 24/7 y en reiteradas ocasiones ha expresado su deseo de salir, al igual que Daniela, que es una de sus amigas más cercanas. Sin embargo, se ha mantenido durante 13 semanas, por lo que a la Chef Isabel Carvajal le dio curiosidad saber por qué quiso formar parte de esta experiencia si realmente no estaba segura, así que no dudó en preguntárselo directamente y sin rodeos.

Durante una clase para preparar ceviche, la "Maestra del fuego" se acercó a varios participantes para cuestionarles su sentir ahora que la gran final a nada de llegar. Fue en ese momento que cuestionó a Carmen sobre por qué hizo casting para MasterChef 24/7 si realmente no se sentía segura ni le gustaba la idea.

"Tengo esa tentación. Si tú no querías estar aquí, para qué entras, ¿cómo fue entonces que decidiste entrar? Se me hace un poco...", dijo la experta, que ha sido una de las más estrictas con los participantes durante las últimas semanas, ya que considera que al estar en el top 10 deberían dar lo mejor de sí.

Carmen revela las razones por las que "se arrepintió" de estar en MasterChef 24/7

Respecto a las preguntas de la Chef Isabel Carvajal sobre su indecisión sobre si le gustaba o no estar en MasterChef 24/7, Carmen aclaró que al principio no se imaginaba lo complicada que sería esta experiencia. Y es que desde su perspectiva, no se imaginó cuánto le costaría lidiar con el aislamiento, aunque considera que ya está en un punto neutro y nada de lo que pueda pasar con sus rivales sería suficiente para hacer que se la pase mal.

"Suena fácil, pero cuando uno ya está aquí, ya cuando estás encerrado, incomunicado, sin tus beneficios, es cuando piensas que ya no quieres estar y dices: 'mejor no quiero'", explicó la creadora de contenido, que ya está entre las 10 mejores de MasterChef 24/7 y ahora tendrá que defender su lugar para subir al balcón.