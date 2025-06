Óscar Burgos manda mensaje al Escorpión Dorado tras serle infiel a su esposa

Han pasado algunos días desde que surgió la polémica; sin embargo, esta sigue dejando un sinfín de curiosidades al respecto. Gracias a una entrevista realizada por Adrián Marcelo se pudo conocer que, efectivamente, el Escorpión Dorado (personaje de Alex Montiel) le fue infiel a su esposa, motivo por el cual ahora quien ha dado de qué hablar es Óscar Burgos.

Para poner un poco de contexto, es importante mencionar que tanto Óscar Burgos como su pareja formaron parte del polémico video en el que se revela que el Escorpión Dorado le fue infiel a su esposa con Fabiola Martínez, por lo que de cierta forma ha sido manchado en esta polémica. Ante ello, decidió contar más detalles de lo que ocurrió desde ese día y hasta la fecha.

¿Cuál fue el nuevo mensaje de Óscar Burgos al Escorpión Dorado?

En un video que circula en redes, el cual fue retomado por el portal Milenio, Óscar Burgos manifestó que está harto de estar metido en este conflicto que no le pertenece, por lo que, a la par de señalar que él conocía una versión distinta de los hechos, le pidió al Escorpión Dorado que se hiciera responsable de sus actos, así como las consecuencias que estos tienen.

“A nosotros nos vendieron otra historia, ¿no? Porque a la pobre de Fabiola le vendieron otra historia. Hágase responsable amigo, usted vino y nos dijo que ya no estaba con Dana, usted vino y nos dijo que se pensaba casar con Fabiola, no se haga (...) No me venga a embarrar en sus problemas, no le eche la culpa ni a mi ni a mi esposa, y luego tenga el valor de hablar conmigo y aclarar las cosas”, dijo el también conocido como Perro Guarumo.

¿Escorpión Dorado insiste en que no se trató de una infidelidad?

Después de que el video de hace un par de años surgió, Alex Montiel reveló que no se trató de una infidelidad dado que tanto ella como su esposa formaban una relación abierta. No obstante, lo que no dijo en ese momento, que años después fue confirmado por Fabiola Martínez, fue que este le solicitó tener un hijo con ella, algo que la psicóloga de profesión no se negó.