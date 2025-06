Jorge Salinas se negó a hablar de su supuesto secuestro y este fue el reclamo de Flor Rubio

Jorge Salinas, con una actitud de molestia y a la defensiva, evitó responder varias preguntas, como cuando le cuestionamos sobre el día que intentaron secuestrarlo, un tema que él mismo dio a conocer ante los medios.

¿Qué dijo Jorge Salinas? “Es un tema muy delicado que no tendría por qué tocar ese tema en este momento contigo, estamos promocionando “La Obscenidad de la Carne”, muchas gracias”, dijo Jorge Salinas.

Los medios fueron citados para entrevistarlo; sin embargo, no quiso responder casi nada, incluso, no dejó que un reportero terminara de hacerle su pregunta.

“Jorge, por último y es una pregunta que está fuera de todo esto”, dijo el reportero, a lo que Jorge Salinas respondió “entonces no la hagas, no, no, si está fuera de esto no porque estamos promocionando la obra, con mucho gusto después nos reunimos y te doy algo”.

¿Elizabeth Álvarez tampoco quizo decir nada?

Por otro lado, Elizabeth Álvarez, también siguió la línea de su esposo, aunque más amable que él también fue reacia y evasiva, sobre todo cuando le preguntamos de los rumores de que presuntamente robó una empleada doméstica.

“No tengo nada que decir mi vida, nada, no sé, hoy estamos hablando de nuestro trabajo, nuestras cosas, el otro día le decía a Jorge por qué no hablamos del trabajo de los actores, yo sé que el chisme, el chacaleo a todos nos gusta de cierta forma, pero cuando estamos trabajando, y miren chicos que es bien difícil que habiendo tantos actores seamos nosotros los que estemos trabajando y mostrando una puesta en escena”, declaró.

Esta situación se convirtió en un momento tenso por el comportamiento de los actores, quienes estuvieron acompañados por Horacio Pancheri y Sugey Abrego y, con quienes solo quisieron hablar de su obra “La Obscenidad de la Carne”.

“¿Ya la viste?”, preguntó Jorge Salinas y agregó que “es una obra de teatro del día a día con las parejas que podamos tener, no”.

¿Qué opinaron nuestros conductores?

Mauricio Barcelata declaró que “Jorge Salinas lo dijo muy claro, entonces no me la preguntes, el día que tú quieras hablamos de mi trabajo y hablamos de mis cosas, eso es ser un poco amable, pero, entonces dijeron que no fue lo suficientemente amable”.

Por su parte, Flor Rubio le respondió diciendo que “sé que estás del lado de los actores y tienes toda la razón, pero entonces no nos llames porque entonces hay que pagar por un anuncio de una obra de teatro, eso se paga, no nos pueden llamar para tomar un dictado y que nos hablen de la obra de teatro porque para eso hay publicidad y para eso se paga, yo creo que es un dar, dar”.