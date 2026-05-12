Otra denuncia de abuso contra Vadhir Derbez sale a la luz; esto se sabe

A unos días de que se diera a conocer en medios una carpeta de investigación en contra de Vadhir Derbez por un supuesta abuso en contra de una modelo estadounidense de 19 años, en redes sociales está circulando otra presunta acusación que se le hizo años atrás al actor y cantante. A continuación te contamos lo que se sabe de ese caso y en qué se relaciona con la polémica reciente en torno al hijo de Eugenio Derbez.

Resurge otra supuesta denuncia de abuso interpuesta en contra de Vadhir Derbez

A raíz de las más recientes acusaciones en contra de Vadhir Derbez, la revista TVNotas rescató una publicación que hizo en 2009 sobre una supuesta denuncia que enfrentaba el actor y cantante. En ese entonces él contaba con 19 años de edad y su supuesta denunciante era una menor de 15 años.

Las acusaciones de 2009 hablaban de un incidente presuntamente ocurrido en el condado de Marshall, en Indiana (Estados Unidos); el hijo de Eugenio Derbez estudiaba en la escuela militar Culver Academy. Según un documento presentado por la revista de espectáculos, a Vadhir se le acusó de supuestamente acorralar a la menor contra una reja, besarla en contra de su voluntad y tocarla de manera indebida por encima de la ropa.

"Huye de Estados Unidos para no terminar en la cárcel", decía un encabezado de la revista publicada en esa época. Según la fuente, Vadhir Derbez pudo haber pasado 6 meses en la cárcel e incluso se dijo que había salido del país vecino para faltar a su cita en la Corte. Sin embargo, eventualmente su entonces abogado, Edward R. Ruiz, aseguró que el cantante se había presentado en febrero de 2010 ante el juez y se declaró no culpable.

La revista también exhibió una serie de comentarios en Facebook supuestamente escritos por Vadhir Derbez y amigos suyos, donde se hacían fuertes declaraciones altisonantes aparentemente en contra de la denunciante.