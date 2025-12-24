Otro actor de IT murió tal como James Ransone; esta es la horrible historia

Tras encontrar el cuerpo en su departamento, las autoridades de los Estados Unidos confirmaron que el actor de 48 años se quitó la vida vía ahorcamiento. Ante la terrible muerte de James Ransone, surgió de nueva cuenta la historia de otro actor de IT que se suicidó, lo cual es una coincidencia bastante turbia alrededor de una saga que en sí tiene su propia mística.

¿Cómo ocurrió la muerte de este otro actor de IT?

En las horas recientes la tragedia ha inundado el entorno de Hollywood, pues al asesinato de Rob Reiner y su esposa se agregó el suicidio de James. Por ello, muchos recordaron que este otro partícipe en uno de los proyectos del payaso demoníaco también se quitó la vida. Este es el caso de Jonathan Brandis.

El actor mencionado fue una estrella juvenil en la década de los 90, quien formó parte del show de televisión que se hizo de ESO en aquellos años. El pequeño actor interpretó a Bill Denbrough, quien es un niño tartamudo y hermano de Georgie, quien es uno de los niños asesinados por Pennywise. Es decir, fue protagonista de aquel proyecto televisivo.

En ese sentido, el lamentable vínculo que tuvo con otro artista que actuó en un proyecto del payaso maldito fue el de la manera de morir. Y es que el 11 de diciembre de 2003 su cuerpo fue encontrado colgando en un pasillo de su departamento en Los Ángeles. Esto para que un día después falleciera por el daño hecho por el ahorcamiento.

¿Por qué el actor, Jonathan Brandis, se ahorcó?

Aunque el caso de James sigue siendo una incógnita y pese a que salieron de inmediato a la conversación los problemas que tuvo con las sustancias a lo largo de su vida, se indica que Jonathan acudió a la muerte provocada por la depresión. Tras tener una carrera en ascenso después de su participación en IT, poco a poco su presencia en los grandes proyectos se hizo nula.

Dicha situación hizo que se deprimiera y en aquel fatídico diciembre de 2003, decidiera ponerle fin a su vida, tal como este otro actor que participó en un producto audiovisual del payaso ESO.