Pablo Alborán estará GRATIS en esta ciudad: si no alcanzaste el Auditorio Nacional, esta es tu oportunidad

Este 2026 estará repleto de conciertos inolvidables y para muestra, la noticia de que Pablo Alborán visitará México como parte de su "Global Tour KM0" y todos sus fanáticos ya están emocionados por el espectáculo que traerá. Y aunque hay quienes se quedaron fuera del show en el Auditorio Nacional porque los boletos se agotaron, habrá una nueva oportunidad para verlo en una celebración que promete ser inolvidable.

Esto porque ya se confirmó su participación en el Festival Cultural de Zacatecas 2026, donde forma parte de los "headliners" de esta edición. Así que todos los seguidores del español que no se quieran perder de verlo en vivo, este es un excelente plan para visitar el estado.

El cantante español Pablo Alborán vendrá a México este 2026|Instagram. @pabloalboran

¿Cuándo es el Festival Cultural de Zacatecas 2026? Este es el día exacto para ver a Pablo Alborán

Este importante evento se llevará a cabo del 28 de marzo al 11 de abril del 2026, días en los que se distribuirán varios actos y dinámicas pensadas especialmente para el evento. Por su parte, el concierto de Pablo Alborán en Zacatecas será el próximo martes 31 de marzo en punto de las 20:00 horas; la cita es en la Plaza de Armas y la entrada es completamente gratis.

Festival Cultural de Zacatecas 2026: TODOS los artistas confirmados

Además de la presencia del intérprete de éxitos como "Saturno" y "Dónde está el amor" , el Festival Cultural de Zacatecas 2026 se engalanará con los conciertos de importantes artistas reconocidos a nivel mundial. Por lo que según ha compartido el sitio oficial del Gobierno de Zacatecas, se espera que esta sea una edición "fabulosa" y repleta de sorpresas.

Los que ya están confirmados son Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes. Y conforme se acerca la fecha, podrían irse revelando nuevos nombres. Todos estos detalles irán siendo actualizados mediante los canales oficiales de la celebración, con el fin de que todos los interesados se mantengan al tanto de cualquier modificación en el horario o los días.

Cabe recordar que todos los conciertos en el Festival Cultural de Zacatecas, incluyendo el de Pablo Alborán, son totalmente gratuitos. Por lo que cualquier venta de boletos en redes podría ser apócrifa.