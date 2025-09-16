Christian Nodal revela la razón por la que no felicitó públicamente a su hija Inti

El segundo cumpleaños de Inti, hija de Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu, se volvió tendencia hace unos días tras la difusión de imágenes de la fiesta de la niña con temática de bosque encantado. Mientras los fans elogiaban la celebración y los esfuerzos de Cazzu por su hija, surgió una pregunta: ¿por qué Nodal no compartió ninguna felicitación pública en Instagram?

Christian Nodal responde a críticas sobre su ausencia en redes

En redes empezaron a circular rumores sobre cada aspecto de la ausencia de Nodal, tanto presencial como en redes sociales. Lo que no se dijo es que el cantante ya había explicado anteriormente su postura. Durante el primer cumpleaños de su hija, en 2024, el artista aclaró que no comparte imágenes o mensajes relacionados con Inti por una razón muy específica.

El motivo detrás de su decisión

Y es que resulta que la misma situación sucedió el año pasado: “Ya andan con que por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños”, dijo Nodal en un video del 2024. “Yo soy bien consciente de cómo usan una imagen de mi hija para inventar cosas. Un post, aunque se haga con el corazón, se llena de comentarios negativos, y yo no voy a exponerla a eso”.

Nodal también expresó en aquella ocasión que no soporta la toxicidad de algunos medios e “influencers payasos” que buscan polémica usando su vida personal. Es por eso que prefiere mantener a Inti lejos del escrutinio público y protegerla de los haters.

Una postura clara sobre la privacidad familiar

Aunque en esta ocasión no publicó nada en sus redes, esto no significa que no haya celebrado con su hija. Si bien no se confirmó su presencia en Argentina, Nodal ha dejado claro en varias ocasiones que su prioridad es cuidar el bienestar emocional de Inti y mantener su infancia lejos de la exposición mediática.

Ahora que revivió este video donde explica por qué no la felicita, ¿qué piensas? ¿Crees que queda claro o hay algo más atrás?

