Revelan cómo es que Valeria Márquez consiguió dinero para abrir su estética

Una de las muertes más sonadas en los últimos días es la de Valeria Márquez, joven titkoker que fue asesinada a sangre fría mientras realizaba un en vivo en su estética ubicada en Zapopan, Jalisco.

¿Cómo fue su muerte? Los hechos ocurrieron en su salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, cuando un sujeto armado se hizo pasar por un repartidor y le disparó tres veces: una en el tórax y dos en la cabeza.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

A raíz de su muerte han comenzado a surgir todo tipo de teorías en redes sociales, donde muchos señalaron que probablemente tenía nexos con el crimen organizado debido a la cantida de dinero que poseía y al negocio que tenía con apenas 23 años.

¿Cómo obtuvo el dinero Valeria Márquez?

Fue precisamente en redes sociales donde los internautas revivieron un en vivo de la influencer en donde reveló cómo le hizo para conseguir el dinero con el que abrió su estética.

En TikTok se revivió el fragmento de una transmisión en vivo de la influencer donde detalló cómo comenzó su emprendimiento: “Yo tenía ahorrada una cierta cantidad de dinero y fui sacando cuentas de todo lo que necesitaba y todos los productos, porque yo no tenía nada, lo tuve que comprar. Entonces empecé a sacar cuentas y veía el dinero que tenía ahorrado y decía ‘ni de pe… me va a alcanzar”.

“Fui a hablar con mi papá y le dije lo que quería hacer y me dijo: ‘escucha lo que estás diciendo’. O sea, mi papá, si yo le digo que me de dinero me lo da, pero cuando yo le digo: ‘¿Me prestas?’ es porque se lo tengo que pagar. Le pedí mucho dinero prestado”, explicó. “Me fui a lo grande, porque lo más fácil es poner el negocio, lo difícil es mantenerlo”, agregó.

Recordemos que en un momento se dijo que tuvo una relación sentimental con un exlíder de una agrupación criminal, incluso, se dijo que él podría estar involucrado en el asesinato de la joven tiktoker, pero eso no ha sido confirmado.

¿Cómo pagó sus múltiples cirugías?

Valeria Márquez nunca tuvo reparo en compartir con sus seguidores cuáles fueron las cirugías y tratamientos a los que se sometió.

Días antes de su muerte, la tiktoker confesó que estaba por realizarse una nueva cirugía, según ella, la última. Valería Márquez tenía pensado cambiarse los implantes de sus senos, pues quería que estuvieran por debajo del músculo.

“Me quiero cambiar los implantes, yo no tengo mis implantes, no los tengo por debajo del músculo y yo los quiero por debajo del músculo, nomás me voy a cambiar eso”, dijo la modelo.

En la misma transmisión, un seguidor le preguntó cuántas cirugías se había realizado, a lo que sin reparo contestó que 5 a sus 23 años. “Tengo los senos, tengo lipo, tengo luxación de costillas, tengo lipotransferencias a cadera y glúteo, la bichectomía y ya”.

Recordemos que las cirugías no son nada baratas, por lo que muchas personas se preguntan de dónde sacó tanto dinero para hacerse tantas cirugías a su corta edad y para lograr poner un negocio propio.