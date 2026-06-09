Niurka arremete contra su expareja y lo borra de su vida: “Para mi está muerto”

Niurka vuelve a estar en el ojo del huracán luego de arremeter contra su expareja y lo borra de su vida argumentando que para ella está muerto, el hombre al que se refiere es al productor Juan Osorio. Estas palabras se dieron luego de que la cubana confirmará la cancelación de su boda con Bruno Espino, y fue ante medios y prensa que la actriz hizo esta declaración sobre el padre de su hijo Emilio Osorio.

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La también cantante aseguró que, entre ella y Juan Osorio no existe ningún tipo de contacto: “No, ya no tenemos contacto. Yo lo enterré de antemano. El día que se pele, ya no lo tengo que pelar, porque para mí ya murió”; dijo ante medios de comunicación. Sin embargo, estas declaraciones se dan luego de que hace un año, el mismo productor y su actual pareja, Eva Daniela, dijeran que habían demandado a la cubana por presunto daño moral, luego de que la mamá de Emilio Osorio dijera unas palabras que fueron calificadas como mentiras.

Así fue la historia de Juan Osorio con Niurka

Fue en el año de 1998 cuando Niurka y Juan Osorio comenzaron su romance, el cual terminó en el 2003; sin embargo, producto de su amor tuvo resultado el nacimiento de Emilio Osorio, quien tiene más de 20 años en la actualidad. Tanto la cubana como el productor se conocieron cuando ella trabajaba en una televisora de Cancún, y el productor estaba promocionando una telenovela.

De acuerdo con algunas entrevistas a Juan Osorio, desde su primer encuentro, este hombre quedó encantado con la belleza de la cubana, por lo que, decidió llevarla a la Ciudad de México y además le dio la oportunidad de que participara en uno de sus proyectos. En ese tiempo, el productor estaba atravesando momentos complicados de su vida, de los cuales pudo salir gracias a la ayuda de Niurka, quien dio a luz a Emilio en el 2002.

De hecho, la actriz decidió dejar a un lado la actuación para poder centrarse como madre 24/7, pero cuando Emilio tenía apenas un año de edad, la cubana regresó a su trabajo normal y fue ahí donde conoció a Bobby Larios, quien al parecer habría sido el tercero en discordia, e incluso se dijo que, el hijo de Juan Osorio no era suyo y sí del bailarín.

Por otro lado, en varios programas de televisión, ha sido la misma Niurka quien se sinceró y aseguró que, ella no amaba a Juan Osorio, sino que lo adoraba, de hecho, afirma que lo quiso mucho y fue para ella una familia, ya que la ayudó a situarse en la pantalla chica, pero ella también lo ayudó a salir de problemas con las adicciones.