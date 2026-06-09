Esta sería la razón por la que terminaron Kenia Os y Peso Pluma

El fin de semana movilizó a muchos luego de que Kenia Os confirmara el sábado pasado que se encontraba separada del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma. La pareja era una de las favoritas por lo que sus seguidores se mostraron muy consternados.

Las redes sociales fueron el medio por el cual Kenia Os decidió escribir manifestando que su relación había llegado a su fin. Esta decisión la habrían tomado desde el amor y el respeto por lo que han quedado en los mejores términos.

¿Qué ocurrió entre Kenia Os y Peso Pluma?

La modelo compartió en sus redes sociales el siguiente texto: "Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos".

Han pasado algunos días desde el comunicado, los medios de comunicación han seguido hablando del tema. Así es que surgieron hipótesis de lo que podría haber ocurrido entre ellos.

Este fue el comunicado de Kenia Os.|Instagram

El periodista Sebastían Reséndiz, manifestó que algo fuerte tuvo que haber ocurrido para que la pareja eligiera separarse. Así es que surge la hipótesis de que Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia Os. En este contexto la cantante borró todas las fotos junto al cantante de corridos tumbados.

"Algo fuerte tuvo que pasar, yo creo que hubo cuernitos para el desayuno, una traición, Kenia Os lo amaba, ahora creo que ya borró todas las fotos de él", dijo el periodista de espectáculos.

A esto el comunicador agregó que Kenia Os fue quien tomó la decisión de terminar con su noviazgo con Peso Pluma, detallando que fue la primera en subir el comunicado. Según los análisis de los periodistas, la decisión de la modelo dice mucho sobre quien tuvo la culpa de la separación.

Por el momento ninguno de los involucrados ha manifestado los motivos por el que se han separado por lo que mantiene a todos expectantes sobre lo que ocurrió.