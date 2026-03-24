Parejas de William Levy: ellas son las mujeres con las que el actor ha sido relacionado románticamente

En las últimas horas ha causado revuelo que William Levy habría confirmado su relación con una mujer llamada Jenifer Camacho que no forma parte del medio artístico sino se desempeña como enfermera de cuidados intensivos. El actor compartió una historia donde se les ve tomados de la mano en una cafetería de Andalucía, España.

A propósito de esta nueva relación confirmada, recordamos quiénes habrían sido las anteriores parejas de William Levy. La mayoría de estos vínculos nunca fueron confirmados o consistieron únicamente en rumores.

Quiénes han sido las parejas de William Levy

|Crédito: Mezcalent

Elizabeth Gutiérrez

La actriz estadounidense tuvo una relación con William Levy que duró cerca de 2 décadas, en la cual tuvieron 2 hijos. Se conocieron alrededor del año 2002 y terminaron definitivamente en 2024, aunque su relación sufrió algunas intermitencias y crisis al pasar de los años; algunas de sus separaciones más sonadas ocurrieron en 2011 y 2014.

Aunque estuvieron juntos por muchos años y formaron una familia, nunca llegaron a casarse.

Jacqueline Bracamontes

En 2009, Jacqueline Bracamontes y William Levy estelarizaron una telenovela y, por la química que mostraban, surgieron rumores de romance. En su momento nunca se confirmó, pero ella afirmó años después, en su autobiografía ("La pasarela de mi vida"), que sí salieron brevemente.

La actriz aseguró que el actor le había dicho que ya estaba separado de Elizabeth Gutiérrez, pero todo terminó entre ellos cuando Jacqueline supo que Elizabeth estaba embarazada de su segundo hijo.

Jennifer Lopez

Así como lo lees, a William Levy se le vinculó románticamente con JLo a partir de que protagonizó su video musical "I'm into you", en 2011. En aquel entonces el actor habría tenido una separación de Elizabeth Gutiérrez, mientras Jennifer Lopez se estaba separando de Marc Anthony (aunque se divorció hasta años después).

Fue William quien salió a desmentir los rumores ante la prensa.

Ximena Navarrete

Cuando ambos protagonizaron una telenovela, en 2014, aparecieron los rumores de un romance entre ellos; hubo supuestas fotografías que les vinculaban. Sin embargo, en este caso Ximena Naverrete declaró ante la prensa que no tenía con William Levy nada más que una relación profesional.

Samadhi Zendejas

Tras aparecer juntos en una telenovela en 2023, se dijo que Samadhi Zendejas y William Levy podrían ser pareja. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentirlo ante periodistas.